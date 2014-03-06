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亚洲 | 2014年 3月 6日 星期四 08:03 BJT

《香港报摘》--经济日报3月6日

* 要闻版头条：

--第12届全国人大第二次会议昨开幕，总理李克强在其任内首份政府工作报告中，延续去年经济增长目标7.5%。 有参与报告起草的知情人士向本报透露，目标虽与去年维持不变，但背后有玄机，今年是“预定目标”，旨在发讯号稳市场。

* 其他：

--保利文化 昨暗盘大成交急升34%，券商上望今天挂牌升幅可突破50港元，更憧憬可重新带动新股市场气氛。

--渣打集团 结束连续10年增长，去年税前溢利跌11.5%至60.64亿美元，逊券商预期。 投资界初步对渣打的资本水平，增加派息感惊喜。

--去年发展商透过补地价只供应80伙，创历史新低，统计4大发展商手头约3万伙待补地价，4成位于新界东北，料在政府定下的换地死綫前逐步落实，未来数年将成补地价高峰期。

--星展香港公布，以新资金10万元人民币开立1年期人民币定存，年利率最高为2.8厘。另工银亚洲热綫服务员则表示，若3月底始开户，1年期定存息率会提高至3厘，门槛仍为5万元。

--白云山 A、H股昨起停牌。公司指，因网上出现的传闻，可能对股价造成重大影响。 日前有内地传媒指，腾讯 将宣布与白云山旗下品牌王老吉成为战略合作伙伴。（完）

注：路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性。

台湾报摘 中国报摘 香港报摘 (整理 赵红梅; 审校 黄凯)
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