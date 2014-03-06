《香港报摘》--经济日报3月6日

《全球汇市》欧元受欧元区通胀数据带动上涨，美元兑日圆跳涨
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
* 要闻版头条：
--第12届全国人大第二次会议昨开幕，总理李克强在其任内首份政府工作报告中，延续去年经济增长目标7.5%。 有参与报告起草的知情人士向本报透露，目标虽与去年维持不变，但背后有玄机，今年是“预定目标”，旨在发讯号稳市场。
* 其他：
--保利文化 昨暗盘大成交急升34%，券商上望今天挂牌升幅可突破50港元，更憧憬可重新带动新股市场气氛。
--渣打集团 结束连续10年增长，去年税前溢利跌11.5%至60.64亿美元，逊券商预期。 投资界初步对渣打的资本水平，增加派息感惊喜。
--去年发展商透过补地价只供应80伙，创历史新低，统计4大发展商手头约3万伙待补地价，4成位于新界东北，料在政府定下的换地死綫前逐步落实，未来数年将成补地价高峰期。
--星展香港公布，以新资金10万元人民币开立1年期人民币定存，年利率最高为2.8厘。另工银亚洲热綫服务员则表示，若3月底始开户，1年期定存息率会提高至3厘，门槛仍为5万元。
--白云山 A、H股昨起停牌。公司指，因网上出现的传闻，可能对股价造成重大影响。 日前有内地传媒指，腾讯 将宣布与白云山旗下品牌王老吉成为战略合作伙伴。（完）
注：路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性。
台湾报摘 中国报摘 香港报摘 (整理 赵红梅; 审校 黄凯)
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
* 强于预期的欧元区通胀数据提振欧元 * 黄金势将连跌第二周，周线下跌1.3% * 钯金升至两年高位831.50美元 * 美联储将在5月2-3日召开政策会议 路透纽约/伦敦4月28日 - 金价周五上涨，因强于预期的欧元区通胀 数据提振欧元兑美元上升，全球股市从周三创下的纪录高位回落，因担心 全球贸易。 欧元兑美元升向五个半月高位，因市场认为欧元区经济数据向欧洲央 行最早在6月收紧刺激政策施加压力，从而提振美元计价的黄金价格。 1842 GMT，现货金 涨0.3%至每盎司1,266.9美元，4月势将收高 1.5%。 美国6月期金 收涨0.2%，报每盎司1,268.30美元。 “现在对黄金来说，1,300美元较1,100美元更有看头，”ING分析师H amza Khan说。 “美元进一步下跌，加之围绕朝鲜的行动增增加，可能是为金价上涨 设定基调的情景。” 不过，黄金本周周线跌幅将可能是七周来最大，因对朝鲜半岛的担忧 有所
5月原糖期货收高5.7%，报16.04美分，该合约在收盘时到期，收盘价格较7月合约贴水0.09美分，较周四贴水0.26美分大幅收窄。