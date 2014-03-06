美国政经：国会议员称将很快对乌克兰援助计划投票

路透华盛顿3月5日 - 美国国会众议院共和党领袖周三表示，将与美国政府联手应对乌克兰危机，并很快就提供金融援助投票。此举是共和党对奥巴马政府的一次罕见支持。

美国众议院共和党领袖康托尔(Eric Cantor)称，共和党领导的众议院将考虑对乌克兰提供10亿美元的贷款担保计划，并寻求其他措施“向俄罗斯有力施压，以阻止其公然侵略邻国乌克兰”。

美国众议院议长贝纳(John Boehner)也表示，众议院将以两党合作的方式与奥巴马联手。奥巴马属于民主党。

两党均支持的乌克兰援助法案同时也在参议院推进。

参议员Bob Corker的助理称，该法案或最早于本周提出，参议院外交事务委员会将最早在3月11日投票。Bob Corker是该委员会中的主要共和党成员。