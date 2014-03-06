金砖国家：3月5日股汇市收盘纵览

《全球汇市》欧元受欧元区通胀数据带动上涨，美元兑日圆跳涨
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
路透3月6日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币3月5日(周三)走势纵览。
MSCI新兴市场指数 涨0.31%，至959.18点。
中国股市：沪综指因权重股回调收跌，总理报告未超预期影响中性
中国汇市：人民币即期受客盘结汇推动大幅收高，交投偏淡加剧波幅
香港股市：小幅收低，超日太阳能可能债务违约
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拉美股市：MSCI明晟拉美指数 跌0.45%至2,925.44点。巴西股汇市周三休市。
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南非股市：收盘下跌；技术图型显示，主要指数在过去几周迭创新高后，涨势受限。指标Top-40绩优股指数 跌0.26%至42,952.98点，综合指数 跌0.18%至47,514.80点。
南非汇市：南非兰特兑美元走强，跟随新兴市场货币涨势
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印度股市：上涨0.3%，接近上月所创收盘纪录高位；因外资持续敲进ICICI银行等绩优股，促使大盘延续近期涨势。BSE指数 上涨0.32%，至21,276.86点，逼近1月23日所创收盘高位21,373.66点。NSE指数 涨0.49%，至6,328.65点，站上6,300点心理关卡。
印度汇市：印度卢比升至六周高位，因BSE指数在外资强力挹注下接近收盘纪录高位；而乌克兰紧张局势可望纾缓，俾益新兴市场货币，亦有助于市场人气。卢比兑美元 收在61.75/76，周二收在61.845/855。
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俄罗斯股市：指标RTS指数 报1,182.050点。MSCI明晟俄罗斯指数 跌0.46%，至644.37点。
俄罗斯汇市：卢布兑美元 涨0.06%，至36.0435；卢布兑欧元 跌0.01%，至49.5525卢布。(完) (编译 龚芳; 审校 李爽)
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
* 强于预期的欧元区通胀数据提振欧元 * 黄金势将连跌第二周，周线下跌1.3% * 钯金升至两年高位831.50美元 * 美联储将在5月2-3日召开政策会议 路透纽约/伦敦4月28日 - 金价周五上涨，因强于预期的欧元区通胀 数据提振欧元兑美元上升，全球股市从周三创下的纪录高位回落，因担心 全球贸易。 欧元兑美元升向五个半月高位，因市场认为欧元区经济数据向欧洲央 行最早在6月收紧刺激政策施加压力，从而提振美元计价的黄金价格。 1842 GMT，现货金 涨0.3%至每盎司1,266.9美元，4月势将收高 1.5%。 美国6月期金 收涨0.2%，报每盎司1,268.30美元。 “现在对黄金来说，1,300美元较1,100美元更有看头，”ING分析师H amza Khan说。 “美元进一步下跌，加之围绕朝鲜的行动增增加，可能是为金价上涨 设定基调的情景。” 不过，黄金本周周线跌幅将可能是七周来最大，因对朝鲜半岛的担忧 有所
5月原糖期货收高5.7%，报16.04美分，该合约在收盘时到期，收盘价格较7月合约贴水0.09美分，较周四贴水0.26美分大幅收窄。