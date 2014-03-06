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亚洲 | 2014年 3月 6日 星期四 08:30 BJT

金砖国家：3月5日股汇市收盘纵览

路透3月6日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币3月5日(周三)走势纵览。

MSCI新兴市场指数 涨0.31%，至959.18点。

中国股市：沪综指因权重股回调收跌，总理报告未超预期影响中性　

中国汇市：人民币即期受客盘结汇推动大幅收高，交投偏淡加剧波幅

香港股市：小幅收低，超日太阳能可能债务违约

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拉美股市：MSCI明晟拉美指数 跌0.45%至2,925.44点。巴西股汇市周三休市。

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南非股市：收盘下跌；技术图型显示，主要指数在过去几周迭创新高后，涨势受限。指标Top-40绩优股指数 跌0.26%至42,952.98点，综合指数 跌0.18%至47,514.80点。

南非汇市：南非兰特兑美元走强，跟随新兴市场货币涨势　

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印度股市：上涨0.3%，接近上月所创收盘纪录高位；因外资持续敲进ICICI银行等绩优股，促使大盘延续近期涨势。BSE指数 上涨0.32%，至21,276.86点，逼近1月23日所创收盘高位21,373.66点。NSE指数 涨0.49%，至6,328.65点，站上6,300点心理关卡。

印度汇市：印度卢比升至六周高位，因BSE指数在外资强力挹注下接近收盘纪录高位；而乌克兰紧张局势可望纾缓，俾益新兴市场货币，亦有助于市场人气。卢比兑美元 收在61.75/76，周二收在61.845/855。

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俄罗斯股市：指标RTS指数 报1,182.050点。MSCI明晟俄罗斯指数 跌0.46%，至644.37点。　

俄罗斯汇市：卢布兑美元 涨0.06%，至36.0435；卢布兑欧元 跌0.01%，至49.5525卢布。(完) (编译 龚芳; 审校 李爽)
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