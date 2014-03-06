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亚洲 | 2014年 3月 6日 星期四 08:14 BJT

中国个股：浦发银行收购香港南亚投资，打造跨境投融资服务和投行平台

路透上海3月6日 - 上海浦东发展银行股份有限公司 周四公告称，收购香港的南亚投资管理公司，并计划将其打造成公司的跨境投融资服务平台和投资银行平台。

公告显示，此次收购的对价为850万港元。南亚投资拥有香港证券会颁发的第4类（就证券提供意见）、第6类（就机构融资提供意见）、第9类（提供资产管理）牌照，主要从事投资银行业务和基金管理服务。

浦发银行指出，本次收购将有助于弥补公司境内投行业务在产品线方面的不足，为客户提供一站式、综合化、专业性的投资银行金融服务。收购完成后，公司将对南亚投资进行注资重组，围绕公司银行主业，以服务境内客户和业务发展为主，将其打造成为公司的跨境投融资服务平台和投资银行业务平台。

目前中国工商银行 等国有大型银行均在香港设立从事投行业务的子公司，例如工银国际、中银国际、建银国际等。

浦发银行周三收报8.7元，过去一个月累计下跌5.1%。（完） (发稿 林琦; 审校 林高丽)
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