《中国报摘》--中国证券报3月6日

《全球汇市》欧元受欧元区通胀数据带动上涨，美元兑日圆跳涨
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
* 头版头条:
--证监会主席肖钢表示，证监会2014年的重要任务之一是研究股票发行注册制改革，预计年内改革方案有望出台；他并透露，证监会正在论证T+0制度实施可能性，尚未决定是否推出，如果要推出T+0制度可能会选一部分蓝筹股进行试点，但这些问题还在研究之中。
* 其他:
--银监会主席尚福林表示，由民营资本主导设立民营银行的这一全新机制，需要通过试点积累经验以后逐步推广。在法律上，民营资本进入银行业没有任何障碍。
--保监会主席项俊波表示，互联网保险要规范，也要鼓励创新，支持其发展，其监管规则的出台“不会太慢”。
--央行副行长潘功胜表示，当前金融业态多元，金融产品复杂，金融综合统计非常有必要，目前央行正在牵头对整个金融系统资金进行监测和分析，希望最终能以立法形式确定下来。
--国家发改委主任徐绍史表示，粤港澳自贸区申办条件会逐渐成熟，今年将适时出台阶梯气价。
--环保部部长周生贤表示，大气污染防治财政专项资金管理办法，争取今年年内出台。今年上半年已安排了100亿元专项资金支持各地治理大气污染。(完) 注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘 (发稿 吴芳；审校 林高丽)
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
* 强于预期的欧元区通胀数据提振欧元 * 黄金势将连跌第二周，周线下跌1.3% * 钯金升至两年高位831.50美元 * 美联储将在5月2-3日召开政策会议 路透纽约/伦敦4月28日 - 金价周五上涨，因强于预期的欧元区通胀 数据提振欧元兑美元上升，全球股市从周三创下的纪录高位回落，因担心 全球贸易。 欧元兑美元升向五个半月高位，因市场认为欧元区经济数据向欧洲央 行最早在6月收紧刺激政策施加压力，从而提振美元计价的黄金价格。 1842 GMT，现货金 涨0.3%至每盎司1,266.9美元，4月势将收高 1.5%。 美国6月期金 收涨0.2%，报每盎司1,268.30美元。 “现在对黄金来说，1,300美元较1,100美元更有看头，”ING分析师H amza Khan说。 “美元进一步下跌，加之围绕朝鲜的行动增增加，可能是为金价上涨 设定基调的情景。” 不过，黄金本周周线跌幅将可能是七周来最大，因对朝鲜半岛的担忧 有所
5月原糖期货收高5.7%，报16.04美分，该合约在收盘时到期，收盘价格较7月合约贴水0.09美分，较周四贴水0.26美分大幅收窄。