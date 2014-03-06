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亚洲 | 2014年 3月 6日 星期四 08:15 BJT

《中国报摘》--中国证券报3月6日

* 头版头条:

--证监会主席肖钢表示，证监会2014年的重要任务之一是研究股票发行注册制改革，预计年内改革方案有望出台；他并透露，证监会正在论证T+0制度实施可能性，尚未决定是否推出，如果要推出T+0制度可能会选一部分蓝筹股进行试点，但这些问题还在研究之中。

* 其他:

--银监会主席尚福林表示，由民营资本主导设立民营银行的这一全新机制，需要通过试点积累经验以后逐步推广。在法律上，民营资本进入银行业没有任何障碍。

--保监会主席项俊波表示，互联网保险要规范，也要鼓励创新，支持其发展，其监管规则的出台“不会太慢”。

--央行副行长潘功胜表示，当前金融业态多元，金融产品复杂，金融综合统计非常有必要，目前央行正在牵头对整个金融系统资金进行监测和分析，希望最终能以立法形式确定下来。

--国家发改委主任徐绍史表示，粤港澳自贸区申办条件会逐渐成熟，今年将适时出台阶梯气价。

--环保部部长周生贤表示，大气污染防治财政专项资金管理办法，争取今年年内出台。今年上半年已安排了100亿元专项资金支持各地治理大气污染。(完) 注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘　　 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘　　 (发稿 吴芳；审校 林高丽)
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