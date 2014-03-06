《香港报摘》--信报3月6日

《全球汇市》欧元受欧元区通胀数据带动上涨，美元兑日圆跳涨
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
* 要闻版头条：
--备受中外关注的全国人大会议昨天在北京人民大会堂揭幕，国务院总理李克强发表上任后首份《政府工作报告》，当中确定宏观经济三大目标与去年保持一致，其中广受关注的国内生产总值（GDP）增长目标定在约7.5%水平，符合市场预期，是中国连续第三年将GDP目标定于7.5%。
* 其他：
--UNIQLO母公司迅销集团 昨天成功以香港预托证券（HDR）在本港作第二上市，收报28.9港元，较日本收市价溢价约3%。董事长柳井正表示，迅销集团是次没有进行集资，只以HDR介绍形式上市，皆因来港挂牌并非为「钱财」，只为人才。
--周一开始停牌的康哲药业 ，昨天宣布旗下治肝癌新药的临床试验结果，显示该药物的疗效指标在临床实验表现欠理想。公告指出，集团拟就该新药于本年度开展下一步临床试验，惟实际决定仍待与国家食品药品监督管理总局磋商。
--先思行 宣布斥3,900万港元，收购旗下Koocell控股余下49%股权，使持股量增至100%。(完)
注：路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性。
台湾报摘 中国报摘 香港报摘 (整理 赵红梅；审校 林高丽)
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
* 强于预期的欧元区通胀数据提振欧元 * 黄金势将连跌第二周，周线下跌1.3% * 钯金升至两年高位831.50美元 * 美联储将在5月2-3日召开政策会议 路透纽约/伦敦4月28日 - 金价周五上涨，因强于预期的欧元区通胀 数据提振欧元兑美元上升，全球股市从周三创下的纪录高位回落，因担心 全球贸易。 欧元兑美元升向五个半月高位，因市场认为欧元区经济数据向欧洲央 行最早在6月收紧刺激政策施加压力，从而提振美元计价的黄金价格。 1842 GMT，现货金 涨0.3%至每盎司1,266.9美元，4月势将收高 1.5%。 美国6月期金 收涨0.2%，报每盎司1,268.30美元。 “现在对黄金来说，1,300美元较1,100美元更有看头，”ING分析师H amza Khan说。 “美元进一步下跌，加之围绕朝鲜的行动增增加，可能是为金价上涨 设定基调的情景。” 不过，黄金本周周线跌幅将可能是七周来最大，因对朝鲜半岛的担忧 有所
5月原糖期货收高5.7%，报16.04美分，该合约在收盘时到期，收盘价格较7月合约贴水0.09美分，较周四贴水0.26美分大幅收窄。