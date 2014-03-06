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亚洲 | 2014年 3月 6日 星期四 08:19 BJT

《香港报摘》--信报3月6日

* 要闻版头条：

--备受中外关注的全国人大会议昨天在北京人民大会堂揭幕，国务院总理李克强发表上任后首份《政府工作报告》，当中确定宏观经济三大目标与去年保持一致，其中广受关注的国内生产总值（GDP）增长目标定在约7.5%水平，符合市场预期，是中国连续第三年将GDP目标定于7.5%。

* 其他：

--UNIQLO母公司迅销集团 昨天成功以香港预托证券（HDR）在本港作第二上市，收报28.9港元，较日本收市价溢价约3%。董事长柳井正表示，迅销集团是次没有进行集资，只以HDR介绍形式上市，皆因来港挂牌并非为「钱财」，只为人才。

--周一开始停牌的康哲药业 ，昨天宣布旗下治肝癌新药的临床试验结果，显示该药物的疗效指标在临床实验表现欠理想。公告指出，集团拟就该新药于本年度开展下一步临床试验，惟实际决定仍待与国家食品药品监督管理总局磋商。

--先思行 宣布斥3,900万港元，收购旗下Koocell控股余下49%股权，使持股量增至100%。(完)

注：路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性。

台湾报摘 中国报摘 香港报摘 (整理 赵红梅；审校 林高丽)
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