中国铁路：社会资本投资铁路发展基金办法上半年有望出台--铁路总公司

《全球汇市》欧元受欧元区通胀数据带动上涨，美元兑日圆跳涨
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
路透上海3月6日 - 全国政协委员、中国铁路总公司副总经理彭开宙表示，旨在引入社会资本的国家铁路发展基金，有望在今年上半年出台可操作性办法。
上海证券报周四引述彭开宙指出，铁路投融资体制改革目前主要采取两种途径：一是国家准备探索建立国家铁路发展基金，面向全社会开放，给予固定回报，但不针对某个项目；二是直接将一些项目实施多方面投资。
他并谈到，由于铁路投资往往投资量大，投资回报期也长，对社会资本吸引力有限。除上述两种方案外，铁路总公司还在探索民资进入铁路行业的其他途径，包括直接对一些项目实施多元化的融资。
彭开宙还表示，铁路过去完全靠国家和地方政府的单一体制正在改变，下一步还将面向社会，逐步理顺铁路的货运价格机制。盘活市场资源，加强内部监管。(完) (发稿 边竞 审校 黄凯)
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
* 强于预期的欧元区通胀数据提振欧元 * 黄金势将连跌第二周，周线下跌1.3% * 钯金升至两年高位831.50美元 * 美联储将在5月2-3日召开政策会议 路透纽约/伦敦4月28日 - 金价周五上涨，因强于预期的欧元区通胀 数据提振欧元兑美元上升，全球股市从周三创下的纪录高位回落，因担心 全球贸易。 欧元兑美元升向五个半月高位，因市场认为欧元区经济数据向欧洲央 行最早在6月收紧刺激政策施加压力，从而提振美元计价的黄金价格。 1842 GMT，现货金 涨0.3%至每盎司1,266.9美元，4月势将收高 1.5%。 美国6月期金 收涨0.2%，报每盎司1,268.30美元。 “现在对黄金来说，1,300美元较1,100美元更有看头，”ING分析师H amza Khan说。 “美元进一步下跌，加之围绕朝鲜的行动增增加，可能是为金价上涨 设定基调的情景。” 不过，黄金本周周线跌幅将可能是七周来最大，因对朝鲜半岛的担忧 有所
5月原糖期货收高5.7%，报16.04美分，该合约在收盘时到期，收盘价格较7月合约贴水0.09美分，较周四贴水0.26美分大幅收窄。