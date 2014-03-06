版本:
中国
亚洲 | 2014年 3月 6日 星期四 08:36 BJT

《中国重要政经日程》--3月6日

============================今日重要政经日程=======================

3/6（四）

--09:00 财政部部长楼继伟等就“财税体制改革和财政工作”答记者问

--10:30 农业部长韩长赋等答就“扎实深化农村改革，加快发展现代农业”答记者问

--14:30 中国工商银行原行长杨凯生等全国政协委员谈深化改革推动经济持续健康发展

--16:00 国家卫生计生委主任李斌就“卫生计生事业改革发展”答记者提问

============================近期重要政经日程=======================

3/8 （六）

--09:00 全国政协十二届二次会议第三次全体会议

--10:00 外交部部长王毅就“中国的外交政策和对外关系”答记者问

3/10（一）

--09:00 商务部部长高虎城就“商务发展与对外开放”的相关问题答记者问

--15:00 最高人民法院院长周强作最高人民法院工作报告。

最高人民检察院检察长曹建明作最高人民检察院工作报告。

3/12（三）

--09:00 全国政协十二届二次会议闭幕

3/22（六）

--第15届中国发展高层论坛在北京钓鱼台国宾馆举行，主题为“全面深化改革的中国”（至24日）。

4/11（五）

--2014中国(义乌)世界电子商务大会在北京举办。

5/15（四）

--2014上市公司企业治理论坛在深圳举行。

6月19日（四）

--中国外汇投资峰会2014（CFIS 2014）将于2014年6月19–20日在中国上海举办。

注: * 代表新增日程

路透中文快讯未必会另行报导各项上述相关内容。(完) (整理 李贺)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐