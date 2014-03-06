EIA库存周报：美国原油库存增幅大于预期，因进口上扬且炼厂产出减少

美国股市：受疲弱GDP数据拖累小跌，但4月上涨
路透纽约4月28日 - 美国股市周五小幅收跌，此前发布的数据显示，美国第一季经济增速为三年来最慢，给交易商锁定近期利润提供了理由。
路透纽约3月5日 - 美国能源资料协会(EIA)周三公布的数据显示，美国上周原油库存增幅大于预期，因进口增加且炼厂产出减少。
在截至2月28日止当周，美国原油库存增加140万桶，高于分析师预期的增加130万桶。
进口增幅为每日7.5万桶，炼厂产能利用率则下滑0.6%。
馏分油库存增加140万桶，分析师原预期为减少120万桶。汽油库存减少160万桶，降幅略大于分析师预估的减少120万桶。
“该报告偏向空方，因原油库存增加，进口小幅复苏，且馏分油库存升高，”芝加哥Price Futures Group的分析师Phil Flynn称。
库欣原油库存减少270万桶，为连续第五周下滑，因新管线持续将石油运往湾区。墨西哥湾地区原油库存增加430万桶。
“(湾区)库存增加符合季节性常态，”The Schork Report能源通讯编辑Stephen Schork称。“提高库存是为了汽油需求旺季做准备。”(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 王冠中; 审校 戴素萍)
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