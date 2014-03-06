《台湾报摘》--工商时报、经济日报3月6日

《全球汇市》欧元受欧元区通胀数据带动上涨，美元兑日圆跳涨
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
*工商时报：
--金管会主委曾铭宗昨日指出，待3月底先买后卖当冲实施评估报告出炉后，将一并对外宣布先买后卖实施标的是否扩大或开放先卖后买机制等措施。据了解，证交所近期已加快脚步陆续向金管会提出振兴股市、权证、ETF（指数股票型基金）等交易措施。
--台北市不动产代销经纪商业同业公会昨日召开理监事会议，理事长王明成坦言，台北市房市从今年初以来，连许多低总价、小坪数的住宅产品都销售迟钝。近年来游资纷纷钱进海外房地产，政府应正视人才、钱潮外移的隐忧。
*经济日报：
--美国总统欧巴马四日提出2014年贸易政策议程报告，文中持续敦促台湾对于进口猪肉订出莱克多巴胺的最高残留容许量（MRL），并指责台湾的投资环境在吸引与留住外资上，缺乏透明度与可预测性，金融服务业尤其严重。金管会主委曾铭宗说，他相信欧巴马引用的资料是旧的。
--国泰世华、台北富邦、玉山、台新、永丰等五大民营银行，近日相继推出人民币优惠存款专案，上演新一波的人民币抢钱大战。目前以北富银主打6个月期利率3.2%，在民营银行同天期存款中最佳。(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
台湾报摘 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 (记者 董永年; 审校 黄凯)
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
* 强于预期的欧元区通胀数据提振欧元 * 黄金势将连跌第二周，周线下跌1.3% * 钯金升至两年高位831.50美元 * 美联储将在5月2-3日召开政策会议 路透纽约/伦敦4月28日 - 金价周五上涨，因强于预期的欧元区通胀 数据提振欧元兑美元上升，全球股市从周三创下的纪录高位回落，因担心 全球贸易。 欧元兑美元升向五个半月高位，因市场认为欧元区经济数据向欧洲央 行最早在6月收紧刺激政策施加压力，从而提振美元计价的黄金价格。 1842 GMT，现货金 涨0.3%至每盎司1,266.9美元，4月势将收高 1.5%。 美国6月期金 收涨0.2%，报每盎司1,268.30美元。 “现在对黄金来说，1,300美元较1,100美元更有看头，”ING分析师H amza Khan说。 “美元进一步下跌，加之围绕朝鲜的行动增增加，可能是为金价上涨 设定基调的情景。” 不过，黄金本周周线跌幅将可能是七周来最大，因对朝鲜半岛的担忧 有所
5月原糖期货收高5.7%，报16.04美分，该合约在收盘时到期，收盘价格较7月合约贴水0.09美分，较周四贴水0.26美分大幅收窄。