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亚洲 | 2014年 3月 6日 星期四 08:22 BJT

《台湾报摘》--工商时报、经济日报3月6日

*工商时报：

--金管会主委曾铭宗昨日指出，待3月底先买后卖当冲实施评估报告出炉后，将一并对外宣布先买后卖实施标的是否扩大或开放先卖后买机制等措施。据了解，证交所近期已加快脚步陆续向金管会提出振兴股市、权证、ETF（指数股票型基金）等交易措施。

--台北市不动产代销经纪商业同业公会昨日召开理监事会议，理事长王明成坦言，台北市房市从今年初以来，连许多低总价、小坪数的住宅产品都销售迟钝。近年来游资纷纷钱进海外房地产，政府应正视人才、钱潮外移的隐忧。

*经济日报：

--美国总统欧巴马四日提出2014年贸易政策议程报告，文中持续敦促台湾对于进口猪肉订出莱克多巴胺的最高残留容许量（MRL），并指责台湾的投资环境在吸引与留住外资上，缺乏透明度与可预测性，金融服务业尤其严重。金管会主委曾铭宗说，他相信欧巴马引用的资料是旧的。

--国泰世华、台北富邦、玉山、台新、永丰等五大民营银行，近日相继推出人民币优惠存款专案，上演新一波的人民币抢钱大战。目前以北富银主打6个月期利率3.2%，在民营银行同天期存款中最佳。(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。

台湾报摘 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 (记者 董永年; 审校 黄凯)
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