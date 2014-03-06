英国金融：央行披露外汇市场操纵问题早在2006年就曾被提及

路透伦敦3月5日 - 英国央行周三透露，有关全球外汇市场操纵的问题最早在2006年年中就曾被提出过。该央行已令一名工作人员停职，并将进一步调查央行官员对于汇率操纵事件的知晓程度和卷入程度。

工作人员周三遭停职，外加披露先前有过关于可能存在操纵伦敦定盘价企图的警告，因此英国议员Andrew Tyrie表示，央行总裁卡尼以及其他官员下周按计划前往国会财政委员会时，议员们将会质询央行的调查情况。

Tyrie在声明中表示，央行的监督机构应该更早介入。

监管机构曾表示，外汇操纵行为与操控伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)同样恶劣，后者已导致银行业缴纳60亿美元罚款或和解费，一些个人也受到刑事起诉。

央行表示，其内部自查迄今并未发现有证据表明其工作人员在操纵案中有勾结行为或分享了客户保密信息。

“不过，央行要求其工作人员遵循严格的内部控制流程，今日已暂停一名人员的工作，等候央行的合规调查，”央行声明称。

“目前央行已向工作人员重申了记录管理和重要信息升级的有关规定，”声明补充说。

一位银行发言人拒绝透露遭停职处理的人员身份以及有关停职的更多细节。

英国央行称其监督部门将牵头调查央行官员是否卷入指标外汇定盘价操纵案，是否知晓存在该类操纵行为的可能性，以及他们是否参与分享客户保密信息或者知晓存在这种情况。

外汇联合常务委员会之首席交易员小组(CDSG)会议记录称，可能发生定盘价操纵的问题于2006年7月首次提出，近七年后这些担忧才公诸于众。CDSG成立于2005年，成员包括伦敦主要外汇交易员及英国央行官员，旨在讨论行业事务。

“如果定盘时市场被迫偏离正常情况下应该所在的水准，不符合客户的利益。需要注意，由于这种行为，‘定盘业务’越来越令人担忧，”2006年7月4日的会议记录显示。

稍晚的英国央行会议记录显示，CDSG例行会议在2013年2月中断，不久后媒体就开始报导外汇市场操纵的指控。

参与调查的主要机构有英国金融市场行为监管局(FCA)和美国司法部。调查的核心问题是，有人指控资深交易员分享了与伦敦定盘价相关的市场敏感信息。该定盘价基于实际交易，在伦敦时间下午4点设定。伦敦是全球外汇市场的中心，在每日数万亿美元的交易中占据约40%份额。

**敲响警钟**

近几个月，20多位交易员被银行强迫休假、停职或解雇，包括花旗集团(Citigroup) 、摩根大通(JP Morgan Chase) 、巴克莱(Barclays) 以及瑞银集团(UBS) 的首席交易员。

“当一家央行因市场操纵案而对员工停职，这就应该敲响了警钟，”律师事务所CMS的Simon Morris表示，“这很严重，因为监管的全部基础都依赖诚信。”

英国FCA主管Martin Wheatley表示，这些指控就如同Libor操纵丑闻“一样糟糕”。(完) (编译 郑茵/朱晓军；审校 张涛)