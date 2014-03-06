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亚洲 | 2014年 3月 6日 星期四 08:48 BJT

国际油市：美国原油期货下跌，因需求前景减弱且乌克兰风险消退

美国能源资料协会(EIA)周三公布的数据显示，美国上周原油库存增幅大于预期，因进口增加且炼厂产出减少。

在截至2月28日止当周，美国原油库存增加140万桶，高于分析师预期的增加130万桶。进口增幅为每日7.5万桶，炼厂产能利用率则下滑0.6个百分点。

根据研究机构IIR周三公布的数据，在截至3月7日止当周，美国炼厂每日闲置产能料为1,608,000桶，高于前一周的每日1,412,000桶。

美国国务卿克里表示，乌克兰、俄罗斯和西方国家外交部长周三同意在未来几天就如何稳定乌克兰情势进行讨论。

美国联邦储备理事会(美联储/FED)周三表示，美国多数地区的严峻气候近几周来影响了购物和消费者支出，导致经济成长放缓，美国部分地区甚至呈现萎缩。

民间就业服务机构ADP Employer Services周三发布的报告显示，美国2月民间部门就业岗位增加13.9万个，低于分析师预估，且前一个月就业增长数据亦下修。

油市跌势有限，因利比亚El Sharara油田仍因抗议行动而关闭，尚无恢复生产的迹象。(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 戴素萍/王冠中; 审校 郑茵/张涛)
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