国际油市：美国原油期货下跌，因需求前景减弱且乌克兰风险消退

《全球汇市》欧元受欧元区通胀数据带动上涨，美元兑日圆跳涨
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
美国能源资料协会(EIA)周三公布的数据显示，美国上周原油库存增幅大于预期，因进口增加且炼厂产出减少。
在截至2月28日止当周，美国原油库存增加140万桶，高于分析师预期的增加130万桶。进口增幅为每日7.5万桶，炼厂产能利用率则下滑0.6个百分点。
根据研究机构IIR周三公布的数据，在截至3月7日止当周，美国炼厂每日闲置产能料为1,608,000桶，高于前一周的每日1,412,000桶。
美国国务卿克里表示，乌克兰、俄罗斯和西方国家外交部长周三同意在未来几天就如何稳定乌克兰情势进行讨论。
美国联邦储备理事会(美联储/FED)周三表示，美国多数地区的严峻气候近几周来影响了购物和消费者支出，导致经济成长放缓，美国部分地区甚至呈现萎缩。
民间就业服务机构ADP Employer Services周三发布的报告显示，美国2月民间部门就业岗位增加13.9万个，低于分析师预估，且前一个月就业增长数据亦下修。
油市跌势有限，因利比亚El Sharara油田仍因抗议行动而关闭，尚无恢复生产的迹象。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 戴素萍/王冠中; 审校 郑茵/张涛)
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* 强于预期的欧元区通胀数据提振欧元 * 黄金势将连跌第二周，周线下跌1.3% * 钯金升至两年高位831.50美元 * 美联储将在5月2-3日召开政策会议 路透纽约/伦敦4月28日 - 金价周五上涨，因强于预期的欧元区通胀 数据提振欧元兑美元上升，全球股市从周三创下的纪录高位回落，因担心 全球贸易。 欧元兑美元升向五个半月高位，因市场认为欧元区经济数据向欧洲央 行最早在6月收紧刺激政策施加压力，从而提振美元计价的黄金价格。 1842 GMT，现货金 涨0.3%至每盎司1,266.9美元，4月势将收高 1.5%。 美国6月期金 收涨0.2%，报每盎司1,268.30美元。 “现在对黄金来说，1,300美元较1,100美元更有看头，”ING分析师H amza Khan说。 “美元进一步下跌，加之围绕朝鲜的行动增增加，可能是为金价上涨 设定基调的情景。” 不过，黄金本周周线跌幅将可能是七周来最大，因对朝鲜半岛的担忧 有所
5月原糖期货收高5.7%，报16.04美分，该合约在收盘时到期，收盘价格较7月合约贴水0.09美分，较周四贴水0.26美分大幅收窄。