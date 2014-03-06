中港个股：民生银行获准发行至多200亿元二级资本债券

路透上海3月6日 - 中国民生银行股份有限公司 周四公告称，中国人民银行已同意该行发行至多200亿元人民币二级资本债券，并计入二级资本，将在银行间债市交易流通。

平安银行 今日将在银行间债市招标发行至多90亿元二级资本债券，期限10年，在第五年末附有前提条件的发行人赎回权。

去年7月，天津滨海农村商业银行发行15亿元10年期二级资本债券，为“中国版”巴塞尔协议III今年起实施后的首个含有减记条款的二级资本工具。

“中国版”巴塞尔协议III于去年1月1日起施行，监管层对银行资本提出更严格要求，规定商业银行从今年起发行的次级债必须满足“含有减记或转股的条款”等11项标准，否则将被视为不合格资本工具，无法被计入监管资本，从而难以起到提高资本充足率的作用。

减记条款是指，当触发事件发生时，发行人有权在无需获得债券持有人同意的情况下自触发事件发生日次日起不可撤销的对本期债券以及已发行的其他一级资本工具的本金进行全额减记，任何尚未支付的累积应付利息亦将不再支付。

银行资本新规实施后，有多家商业银行曾提出发行减记型二级资本工具的计划，工行 就已披露，拟于2014年末前新增发行不超过600亿元等值减记型合格二级资本工具计划，建行 也拟于2015年底前新增发行不超过600亿元等值减记型合格资本工具。