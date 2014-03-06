《全球重要经济事件一览表》--3月6日-3月13日

《全球汇市》欧元受欧元区通胀数据带动上涨，美元兑日圆跳涨
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
(除特别说明外，均为GMT时间)
3月6日(四)
华盛顿--美国财政部长杰克卢在美国众议院筹款委员会就奥巴马政府2015财年预算案发表证词陈述(1430)。
法兰克福--欧洲央行总裁德拉吉召开记者会(1430)。
纽约--纽约联邦储备银行总裁杜德利出席一场由华尔街日报及道琼斯主办的研讨会(1315)。
伦敦--费城联邦储备银行总裁普洛瑟就“经济及货币政策前景”发表演讲(1800)。
华盛顿--亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特在乔治城大学对经济前景发表演说(2300)。
伦敦--美国联邦储备理事会(美联储/FED)前任副主席里芙琳(Alice Rivlin)发表演说，主题为“美国及欧盟的经济困境：下一步是什么？”
挪威特隆赫姆--挪威央行总裁奥尔森(Oystein Olsen)在挪威科技大学发表讲话。
斯德哥尔摩--瑞典央行总裁英韦斯(Stefan Ingves)和副总裁艾柯姆(Karolina Ekholm)出席国会金融委员会就货币政策召开的公开听证会。
苏黎世--法国财政部长莫斯可维西访问瑞士。
悉尼--澳洲央行总裁史蒂文斯在众议院经济常务委员会提供证词(2230)。
伦敦--英国央行公布利率决定。
法兰克福--欧洲央行管理委员会会议，会后将公布利率决定及举行记者会(1245)。
3月7日(五)
休斯顿--前美联储主席贝南克在2014 HIS剑桥能源(CERAWeek)周大会讲话(1730)。
纽约--纽约联邦储备银行总裁杜德利向社区和商业领袖讲话，主题为经济和当地局势(1700)。
3月9日(日)
阿布扎比--美国商务部部长普里茨克(Penny Pritzker)访问阿布扎比。
3月10日(一)
布鲁塞尔--欧元集团会议。
巴黎--美国费城联邦储备银行总裁普洛瑟在巴黎参加全球合作中心“货币政策暨银行及全球保护主义兴起”会议(0945)。
美国哥伦布市--美国芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯就当前经济情势和货币政策发表演说(1640)。
东京--日本央行货币政策会议(至3月11日)。
3月11日(二)
布鲁塞尔--欧洲经济暨财政事务理事会(ECOFIN)会议。
3月12日(三)
法兰克福--欧洲央行首席经济学家普雷特参加欧洲央行及其观察家会议，在主题为“当前央行沟通存在的问题和挑战”的辩论会上发言(0800)；欧洲央行执委科尔在主题为“当前欧元区执行货币政策面临的挑战”的辩论会上发言(1000)。
法兰克福--欧洲央行执委会成员莫尔许参加辩论会并发言，主题为“作为货币政策决策者和金融监管者，双重职责给欧洲央行带来的挑战”(1300)。
悉尼--澳洲央行副总裁洛威发表演说。
3月13日(四)
维也纳--欧洲央行(ECB)总裁德拉吉在熊彼特奖颁奖礼上讲话(1700)。
巴黎--欧洲央行执委科尔在经济学人的峰会上就“实现充分整合的银行业联盟--欧洲央行三大支柱”讲话(0815)。
惠灵顿--新西兰央行发布货币政策声明和官方现金利率(OCR)。
东京--日本央行发布2月政策会议记录(2350)。
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
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台湾重要政经日程 (编译 朱晓军；审校 戴素萍)
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
* 强于预期的欧元区通胀数据提振欧元 * 黄金势将连跌第二周，周线下跌1.3% * 钯金升至两年高位831.50美元 * 美联储将在5月2-3日召开政策会议 路透纽约/伦敦4月28日 - 金价周五上涨，因强于预期的欧元区通胀 数据提振欧元兑美元上升，全球股市从周三创下的纪录高位回落，因担心 全球贸易。 欧元兑美元升向五个半月高位，因市场认为欧元区经济数据向欧洲央 行最早在6月收紧刺激政策施加压力，从而提振美元计价的黄金价格。 1842 GMT，现货金 涨0.3%至每盎司1,266.9美元，4月势将收高 1.5%。 美国6月期金 收涨0.2%，报每盎司1,268.30美元。 “现在对黄金来说，1,300美元较1,100美元更有看头，”ING分析师H amza Khan说。 “美元进一步下跌，加之围绕朝鲜的行动增增加，可能是为金价上涨 设定基调的情景。” 不过，黄金本周周线跌幅将可能是七周来最大，因对朝鲜半岛的担忧 有所
5月原糖期货收高5.7%，报16.04美分，该合约在收盘时到期，收盘价格较7月合约贴水0.09美分，较周四贴水0.26美分大幅收窄。