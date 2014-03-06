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亚洲 | 2014年 3月 6日 星期四 08:28 BJT

《台湾重要政经日程》--3月6日

===================今日重要政经消息=============================

3/6(四)

--09:00 央行总裁彭淮南赴立法院财委会备询。

--11:30 群益投信新基金记者会。

--14:00 新光金控 举行投资人说明会。

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3/7(五)

--16:00 财政部公布2月出口金额，1月较上年同期跌5.3%。

3/10(一)

--14:00 复华投信人民币短期收益基金记者会。

3/12(三)

--14:00 理柏基金奖颁奖典礼。

3/18(二)

--14:00 国泰金控 投资人说明会。

3/20(四)

--16:00 经济部公布2月外销订单金额年变动率，上月为年减2.8%。

3/24(一)

--8:30 主计总处公布2月份季调失业率，上月为4.07%。

--16:00 经济部公布2月工业生产指数，上月为年减1.78%。

3/25(二)

--16:10 央行公布2月份M2年增率，上月为年增5.97%。

3/26(三)

--央行标售103-4期国库券，预计金额250亿台币，天期364天期。27日发行。

4/3(四) *--16:10 央行公布3月底外汇存底，2月底为4,179.78亿美元。

4/4(五)

--儿童节金融市场休市。

4/7(一) *--08:30 3月消费者物价指数年率，2月为年减0.05%。

5/20(二)

--16:10 台湾央行公布第一季经常帐/国际收支。去年第四季经常帐顺差171.4亿美元。

6/2(五)

--端午节休市一日。

9/8(一)

--中秋节休市一日。

10/10(五)

--国庆日休市一日。

11/29(六)

--台湾举办六大直辖市长、议员以及县市长和议员选举。(完) (记者 董永年; 审校 林高丽)
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