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亚洲 | 2014年 3月 6日 星期四 09:06 BJT

《新兴市场重要经济事件预告》--3月6日-3月13日

(除特别说明外，均为GMT时间)

3月6日(四)

布达佩斯--匈牙利央行副总裁Adam Balog在福林2014大会就“经济政策的陷阱与机遇”讲话。

北京--中国财政部长楼继伟就税改和财政工作议题发表讲话(0100)。

巴西利亚--巴西央行公布2月政策会议记录(1130)。

贝尔格莱德--塞尔维亚央行举行执委会会议。

布拉格--捷克央行管委会召开会议，议程不包括讨论货币政策问题。

3月7日(五)

新德里--印度央行总裁拉詹在参加央行委员会会议后举行记者会。

3月9日(日)

阿布扎比--美国商务部部长普里茨克(Penny Pritzker)访问阿布扎比。

3月10日(一)

暂无重要经济事件。

3月11日(二)

布达佩斯--匈牙利央行举行货币政策会议，议程不包括利率决议。

3月12日(三)

萨格勒布--克罗地亚央行举行理事会会议。

曼谷--泰国央行举行货币政策委员会会议。

3月13日(四)

雅加达--印尼央行召开管理委员会会议。

首尔--韩国央行召开货币政策委员会会议。

利马--秘鲁央行召开货币政策会议。

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

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(编译 王兴亚；审校　戴素萍)
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