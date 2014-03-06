全球金市：金价守在1,335美元附近，关注美国就业报告和乌克兰情势

《全球汇市》欧元受欧元区通胀数据带动上涨，美元兑日圆跳涨
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
周三在巴黎举行的旨在解决乌克兰危机的高级别外交谈判未取得明显进展，俄罗斯和美国之间存在分歧，且俄罗斯外交部长拒绝承认乌克兰外长。
美国铸币局表示，将在3月10日恢复出售“美国鹰”铂金币，距离该币退出该市场已经四年之久。
递交给纽约联邦法院的文件显示，参与设定伦敦指标金价的五家银行被指控涉嫌价格操纵。
现货铂金 交投在六个月高位附近，受供应面担忧支撑。全球最大铂金生产商与南非矿工与建筑业联盟(Association of Mineworkers and Construction Union，AMCU)之间的薪资谈判周三破裂，罢工已经持续六周，目前结束的希望渺茫。(完)
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(编译 戴素萍/王兴亚；审校 李爽/郑茵)
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
* 强于预期的欧元区通胀数据提振欧元 * 黄金势将连跌第二周，周线下跌1.3% * 钯金升至两年高位831.50美元 * 美联储将在5月2-3日召开政策会议 路透纽约/伦敦4月28日 - 金价周五上涨，因强于预期的欧元区通胀 数据提振欧元兑美元上升，全球股市从周三创下的纪录高位回落，因担心 全球贸易。 欧元兑美元升向五个半月高位，因市场认为欧元区经济数据向欧洲央 行最早在6月收紧刺激政策施加压力，从而提振美元计价的黄金价格。 1842 GMT，现货金 涨0.3%至每盎司1,266.9美元，4月势将收高 1.5%。 美国6月期金 收涨0.2%，报每盎司1,268.30美元。 “现在对黄金来说，1,300美元较1,100美元更有看头，”ING分析师H amza Khan说。 “美元进一步下跌，加之围绕朝鲜的行动增增加，可能是为金价上涨 设定基调的情景。” 不过，黄金本周周线跌幅将可能是七周来最大，因对朝鲜半岛的担忧 有所
5月原糖期货收高5.7%，报16.04美分，该合约在收盘时到期，收盘价格较7月合约贴水0.09美分，较周四贴水0.26美分大幅收窄。