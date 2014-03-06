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亚洲 | 2014年 3月 6日 星期四 09:06 BJT

全球金市：金价守在1,335美元附近，关注美国就业报告和乌克兰情势

周三在巴黎举行的旨在解决乌克兰危机的高级别外交谈判未取得明显进展，俄罗斯和美国之间存在分歧，且俄罗斯外交部长拒绝承认乌克兰外长。

美国铸币局表示，将在3月10日恢复出售“美国鹰”铂金币，距离该币退出该市场已经四年之久。

递交给纽约联邦法院的文件显示，参与设定伦敦指标金价的五家银行被指控涉嫌价格操纵。

现货铂金 交投在六个月高位附近，受供应面担忧支撑。全球最大铂金生产商与南非矿工与建筑业联盟(Association of Mineworkers and Construction Union，AMCU)之间的薪资谈判周三破裂，罢工已经持续六周，目前结束的希望渺茫。(完)

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(编译 戴素萍/王兴亚；审校 李爽/郑茵)
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