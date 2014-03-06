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亚洲 | 2014年 3月 6日 星期四 08:49 BJT

《香港在美国上市的主要ADR股价表现》--3月6日

路透香港3月6日 - 以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周三收市价的比较.(1美元=7.7603港元 ) 美股道琼工业指数周三收低-35.7,或-0.22%,报16360.18点.因投资者无视疲软的就业及服务业数据，仍旧关注乌克兰局势进展。 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价

(美元) (%) (港元) (%) ------------------------------------------------------------------------------------- 中海油 160.320 -1.94 24974 12.441 0.66 中国铝业 8.850 -1.01 22040 2.747 1.00 中国移动 47.650 -0.52 217549 73.956 0.28 中国人寿 42.890 -0.72 44437 22.189 -0.05 中石油 104.350 -2.22 46386 8.098 0.47 中石化 87.380 -2.19 39704 6.781 0.31 汇丰控股 <HSBC.K 52.330 -0.97 1733923 81.219 -0.22 中电信 43.650 -0.09 11685 3.387 0.52 中国联通 13.110 -2.89 161831 10.174 0.14 兖州煤业 6.890 -2.27 75868 5.347 0.13 华能国际 34.900 -1.61 8218 6.771 0.16 南方航空 17.030 -1.33 9199 2.643 0.88 东方航空 17.540 -0.17 2004 2.722 0.09 中芯国际 4.240 -1.17 33377 0.658 -0.29 (完) (整理　赵红梅)
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