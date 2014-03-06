《香港在美国上市的主要ADR股价表现》--3月6日

《全球汇市》欧元受欧元区通胀数据带动上涨，美元兑日圆跳涨
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
路透香港3月6日 - 以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周三收市价的比较.(1美元=7.7603港元 ) 美股道琼工业指数周三收低-35.7,或-0.22%,报16360.18点.因投资者无视疲软的就业及服务业数据，仍旧关注乌克兰局势进展。 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价
(美元) (%) (港元) (%) ------------------------------------------------------------------------------------- 中海油 160.320 -1.94 24974 12.441 0.66 中国铝业 8.850 -1.01 22040 2.747 1.00 中国移动 47.650 -0.52 217549 73.956 0.28 中国人寿 42.890 -0.72 44437 22.189 -0.05 中石油 104.350 -2.22 46386 8.098 0.47 中石化 87.380 -2.19 39704 6.781 0.31 汇丰控股 <HSBC.K 52.330 -0.97 1733923 81.219 -0.22 中电信 43.650 -0.09 11685 3.387 0.52 中国联通 13.110 -2.89 161831 10.174 0.14 兖州煤业 6.890 -2.27 75868 5.347 0.13 华能国际 34.900 -1.61 8218 6.771 0.16 南方航空 17.030 -1.33 9199 2.643 0.88 东方航空 17.540 -0.17 2004 2.722 0.09 中芯国际 4.240 -1.17 33377 0.658 -0.29 (完) (整理 赵红梅)
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
* 强于预期的欧元区通胀数据提振欧元 * 黄金势将连跌第二周，周线下跌1.3% * 钯金升至两年高位831.50美元 * 美联储将在5月2-3日召开政策会议 路透纽约/伦敦4月28日 - 金价周五上涨，因强于预期的欧元区通胀 数据提振欧元兑美元上升，全球股市从周三创下的纪录高位回落，因担心 全球贸易。 欧元兑美元升向五个半月高位，因市场认为欧元区经济数据向欧洲央 行最早在6月收紧刺激政策施加压力，从而提振美元计价的黄金价格。 1842 GMT，现货金 涨0.3%至每盎司1,266.9美元，4月势将收高 1.5%。 美国6月期金 收涨0.2%，报每盎司1,268.30美元。 “现在对黄金来说，1,300美元较1,100美元更有看头，”ING分析师H amza Khan说。 “美元进一步下跌，加之围绕朝鲜的行动增增加，可能是为金价上涨 设定基调的情景。” 不过，黄金本周周线跌幅将可能是七周来最大，因对朝鲜半岛的担忧 有所
5月原糖期货收高5.7%，报16.04美分，该合约在收盘时到期，收盘价格较7月合约贴水0.09美分，较周四贴水0.26美分大幅收窄。