《路透晚报》--3月6日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--中国财政：只要货币政策守住，中国实现预期增长目标问题不大--财长

中国财政部长楼继伟周四表示，中国确定今年经济增长目标的核心都考虑到就业，有健康的就业，只要货币政策守得住，物价也不会上去，中国实现GDP的增长目标7.5%左右问题不大。

--中国金融：鼓励互联网金融的创新，要完善监管--央行副行长

中国央行副行长潘功胜周四表示，鼓励互联网金融的创新，但要完善监管规则，因为不同业态监管方法和强度都不一样。

--中国房地产：对不同城市分类指导，加大共有产权房供应--住建部

随着政府工作报告的发布以及住建部官员的表态，中国政府对房地产市场的政策态度进一步得到确认，总体而言调控有所淡化，未来将针对不同地区进行分类指导，同时着力推进保障性住房的供应。

--中国农业：会增加一些粮食进口，但是进口量不会大增--农业部长

中国农业部部长韩长赋周四表示，中国粮食消费在增长，资源又有限，所以会适当地利用国际市场增加一些粮食进口，但基本的是要依靠自己。近几年进口量增加但总量不大，未来进口量不会大幅增长。

--中国两会相关报导，请点选 (POL-CMN-CN)

--中国金融：银监会展开银行储蓄与“余额宝”等互联网理财情况调研--消息

继中国央行行长周小川日前表态“不会取缔余额宝等金融产品，但会加大对互联网金融的监管”后，两位消息人士透露，银监会周三亦展开了向银行储蓄与互联网理财情况的调研，尤其是针对“两率一致问题”。

--中国房地产：分区域进行调控有利于行业发展--业内高管

中国最大房地产开发和建筑综合企业集团--中国建筑股份有限公司副总裁孔庆平周四称，中国国土幅员辽阔，房地产市场规模大，分区域进行调控，有利于房地产业发展。

--台湾央行：今年通膨率料不会高于1.27%，美QE退场影响心理大于实质

台湾央行总裁彭淮南周四表示，近期鸡肉、猪肉价格上涨，因此央行预估今年通膨率比主计总处的1.07%略高，但也未高过0.2个百分点--也就是1.27%。

--香港房地产：1月整体私人住宅楼价创去年6月以来新低，租金继续回软

香港差饷物业估价署周四发表的最新数据，今年1月全港整体私人住宅楼价按月回落0.24%，为自去年6月以来的低点；当月租金亦连续两个月录得环比下跌，按月跌0.45%。

【固定收益】

--《分析》中国公开市场操作柔中带刚，未来货币政策平衡术待考验

本周适逢中国"两会"召开，央行公开市场操作“稳中求变”。虽然面对依然居高不下的资金水位，净回笼量不增反减，但时隔九个月重启28天期正回购，拉长资金锁定期限，市场谨慎预期也因此明显升温。[nL3T0M31JY[

--中港个股：民生银行获准发行至多200亿元二级资本债券

中国民生银行股份有限公司周四公告称，中国人民银行已同意该行发行至多200亿元人民币二级资本债券，并计入二级资本，将在银行间债市交易流通。

--中国铁路：社会资本投资铁路发展基金办法上半年有望出台--铁路总公司

全国政协委员、中国铁路总公司副总经理彭开宙表示，旨在引入社会资本的国家铁路发展基金，有望在今年上半年出台可操作性办法。

--中国基金：回购利率走低令场内货基受宠，华宝添益一个月规模增百亿

春节过后，中国短期回购利率大幅下降，不少资金转向收益率较高且流动性较好的场内货币基金。借此东风，华宝基金管理公司旗下华宝兴业现金添益交易型货币基金 511990.SS 在不到一个月的时间内，规模增逾百亿元人民币，其作为场内最大交易型货基地位更加稳固。

--中港个股：民生银行获准发行至多200亿元二级资本债券

中国民生银行股份有限公司周四公告称，中国人民银行已同意该行发行至多200亿元人民币二级资本债券，并计入二级资本，将在银行间债市交易流通。

--新债招标：中国国开行两年增发债收益率稍低，五年符合预期--业内人士

业内人士周四透露，中国国家开发银行下午招标的五年期增发债，中标收益率为5.3683%，接近市场预测均值5.36%；同时招标的两年期增发债中标收益率为5.1078%，稍低于市场预测均值5.15%。

--新债招标：中国农发行约两个半月的增发债收益率4.0066%--业内人士

业内人士周四透露，中国农业发展银行上午招标的剩余期限约两个半月的增发债，中标收益率为4.0066%，投标倍数为3.07倍。

--新债招标：平安银行10年期二级资本债中标利率为6.80%--发行快报

中国债券信息网周四发行快报显示，平安银行 000001.SZ 下午招标发行的10年期发行人选择权(5+5)固息二级资本债，中标利率为6.80%，该期债招标利率区间为6.50-7.00%。

--中国债市动态：现券收益率走势趋稳，央行正回购继续操作影响温和

中国银行间债市周四早盘现券收益率趋稳，部分中长端品种略有上探。市场人士表示，虽然央行正回购继续回笼资金，但幅度有限，且上日公布的外汇占款增幅超预期令市场流动性预期绷紧的神经略有缓和，致现券早间升幅较上日有所收敛，走势稍显稳态。

--中国货币市场：隔夜利率续持稳，公开市场回笼规模不大未改资金宽松

中国银行间市场周四质押式回购利率隔夜继续持稳，七天期则受开盘引导跳水。市场人士指出，央行公开市场操作回笼规模不大，市场流动性宽松依旧，交投集中在七天以内的短期限，月内资金预期偏好。

【外汇】

--中国金融：人民币汇率双向浮动将对经济产生好的影响--财政部副部长

中国财政部副部长朱光耀周四称，人民币汇率要在双向浮动的情况下向前发展，这也是符合市场经济客观规律的正常现象，对中国经济肯定有好的影响。

--两会专访：中国央行干预汇率有效性待观察--社科院专家

人民币汇率近期持续贬值引发广泛关注，对此中国社科院学部委员余永定认为，人民币贬值有助抑制套利，扭转单边升值预期，央行干预有积极作用；但由于是逆市场趋势操作，干预措施是否有效还有不确定性。

--中国汇市：人民币即期早盘高开高走，但双边波动预期依然偏强

人民币兑美元即期周四早盘上涨100多个点子，延续昨日的较大升势。交易员表示，部分机构出脱此前累积的美元多头持仓，加之央行干预力度明显减弱，均为人民币即期走势营造了偏多氛围，但单边看多的预期依然受限。

--CNH动态：离岸人民币即期低开高走，部分美元多头仓位获利回吐

离岸人民币即期汇价周四低开高走，波幅加大。交易员表示，境内即期市场因央行干预力量减弱而上行，离岸即期亦跟随，部分美元多头仓位获利回吐亦促离岸即期小幅走升。

--中国金融：1月新增外汇占款创三个月高位，资金流入态势明显

中国1月新增外汇占款较前月大幅增加，并创下去年10月以来最高。市场人士表示，年初以来热钱流入规模加大，推动了外汇占款的较快增长，也是元旦后资金面一度较为宽松的原因之一，不过随着央行打击热钱的力度加大，3月以后新增占款规模料将下降。

--离岸人民币：建银亚洲2年期点心债正在市场询价，利率为3.5%

根据销售文件，中国建设银行（亚洲）2年期点心债周四正在市场询价，指导利率为3.5%。

--离岸人民币：中国东航3年期点心债正在市场询价，指导利率为4.875%

根据销售文件，中国东方航空3年期点心债周四正在市场询价，指导利率为4.875%。

【证券/期货】

--中国证券：股票发行注册制改革方案年内有望出台--证监会主席

中国证监会主席肖钢周三在参加全国两会间隙表示，股票发行注册制改革方案年内有望出台，但是因《证券法》修改原因，年内股票发行注册制恐难以实施。随着证券法修改完成和各方面条件完善，将逐步推行股票发行注册制改革。

--中港个股：建行目前资产质量稳定，互联网金融冲击不大--行长

中国以资产计第二大银行--建设银行行长张建国周四称，建行目前资产质量稳定，风险可控；该行将继续向资产管理公司打包处理不良贷款。

--中国企业：华融战投有望引入民营资本，争取明年上半年香港IPO--董事长

中国最大资产管理公司--华融资产管理股份有限公司董事长赖小民周三表示，华融将在今年上半年完成引入战略投资者的工作，并会把引入民营资本考虑在内，争取明年上半年完成香港IPO（首次公开发行）上市。

--中国股市：沪综指收市小升，房地产股及银行石化等大盘股走强

中国股市沪综指周四收市小涨。分析师指出，昨日发布的政府工作报告未提房地产市场调控新措施，对房地产股而言已是利好，今日由房地产股领涨，近日回调的银行石化股亦有所反弹，这些大盘股的走强带动大盘结束两连跌。

--中国期市：沪胶站稳15,000元关口，技术性反弹后仍面临供应压力

上海期胶周四收盘小涨，期价在15,000元整数关上方企稳。不过分析师表示，在前期大跌后，沪胶短线技术性反弹的特征较明显，在国内库存压力高企和新胶即将开割的背景下，期价仍未探明底部。

--中国个股：浦发银行收购香港南亚投资，打造跨境投融资服务和投行平台

上海浦东发展银行股份有限公司周四公告称，收购香港的南亚投资管理公司，并计划将其打造成公司的跨境投融资服务平台和投资银行平台。

--中股业绩：万科去年净利同比升20.5%至151.2亿元人民币

中国房地产龙头--万科企业周四宣布，2013年度净利按年增长20.5%，但期内房地产业务结算毛利率则下跌3.72个百分点。

--美国个股：福特2月在中国销量同比成长67%达73,040辆