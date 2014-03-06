《国际主要央行公开市场操作一览》--3月6日

路透上海3月6日 - 美联储(FED)2013年12月18日宣布缩减大规模购债的计划，但暗示维持低利率的时间会较原先承诺的更久，以试图缓和缩减购债的影响。最新2014年1月29日FED宣布每月购债规模进一步缩减100亿美元，至650亿美元，坚持推行缩减QE计划，尽管近期新兴市场震荡，公债和抵押支持债券(MBS)的缩减购买幅度相同。

欧洲在公开市场则通过反向交易、定期存款等方式调节市场流动性；日本央行2013年4月推出进一步宽松政策，承诺两年内将公债持有量增加一倍；台湾央行则继续发行存单以冲销市场资金。

**美国**

以下为美国联邦储备委员会(FED)自上周四以来在公开市场的主要操作:

操作方式 投放资金(亿美元) 债券到期日区间

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3/5 买入公债 25.44 12/31/2019 - 02/28/2021

3/4 买入公债 12.25 02/15/2036 - 02/15/2044

3/3 买入公债 26.26 05/15/2021 - 02/15/2024

2/28 买入公债 12.46 02/15/2036 - 02/15/2044

2/27 买入公债 37.90 02/28/2018 - 11/15/2018

操作方式 投放资金(亿美元) 加权中标利率

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3/5 隔夜逆回购 -761.83 0.05%

3/4 隔夜逆回购 -661.29 0.05%

3/3 隔夜逆回购 -802.25 0.05%

2/28 三天逆回购 -1,144.79 0.05%

2/27 隔夜逆回购 -1,208.86 0.05%

此外，为保证机构抵押支持证券(MBS)交易的透明性，美联储按月度公布该类债券的操作情况。自2014年2月起，联邦公开市场委员会(FOMC)将按每月300亿美元的进度购买机构抵押支持债券(MBS)，原先为350亿美元，以及以每月350亿美元的进度购买较长期公债，原先为400亿美元。

其中，在2014年2月13日-3月12日期间，FED计划在滚动操作中，购买约120亿美元的机构债和机构抵押支持证券。

欲浏览MBS操作详情,请点选(here)

《本周主要新闻》

--美国联邦储备理事会(美联储/FED)发布的褐皮书表示，近几周侵袭美国很多地区的严寒天气为购物活动和消费者支出带来冲击，导致美国部分地区经济增长放缓，甚至萎缩。

**欧洲**

欧洲央行(ECB)上周四以来，通过反向交易向市场注入流动性，同时通过定期存款回收流动性。具体如下:

操作方式 投放资金(亿欧元) 加权利率

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3/4 七天期反向交易 870.47 0.25%(固定利率)

3/4 七天期定期存款 -1,755.00 0.22%

《本周主要新闻》

--欧洲央行总裁德拉吉表示，欧元区通胀预期仍“远低于”欧洲央行的目标，而且通胀保持该低水平时间越长，越难回升到目标水平。

**日本**

以下为金融机构在日本央行的活期账户余额(Current account)一周来的变化情况:

日本央行活期账户余额(10亿日圆)

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周三 111,080

上周三 113,520

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当期变化 -2,440

金融机构在日本央行的活期账户余额包括：银行在央行的准备金和超额准备金，以及银行和其他金融机构在央行的活期存款。活期账户余额的变动部分反映了央行在公开市场的操作情况。

日本央行每天在公开市场进行多次操作，使用的主要工具有短期国库券、长期政府公债以及商业票据等，此外日本央行也会采用自己发行的债务工具，操作方法则主要包括回购和买断。

《本周主要新闻》

--日本央行总裁黑田东彦表示，日本央行实施的货币政策旨在支持国内经济，且是为了尽可能早的结束通缩。

**台湾**

台湾央行本周冲销市场资金的主要手段依然是发行存单，91天期存单利率持稳于0.93%。 《本周主要新闻》

--台湾央行总裁周四在立法院表示，因肉类价格上涨，央行对全年CPI年增率将较主计总处预估的1.07%稍高。

--台湾央行周三公布，共发行3,627.1亿台币存单，相较存单到期金额3,623.80亿台币，存单发行余额增3.3亿。