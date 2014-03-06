《香港重要政经日程》--3月6日-3月14日

《全球汇市》欧元受欧元区通胀数据带动上涨，美元兑日圆跳涨
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
==================今日重要政经消息==================
3月6日（周四）
--09:30 中国银行 在北京举行股东特别大会。
-- 华人置业 公布全年业绩。
-- 港灯电力投资 公布全年业绩。
-- 百富环球 公布全年业绩。
-- 永亨银行 公布全年业绩。
================== 近期重要政经消息=================
3月7日（周五）
-- 公布2月底止外汇储备资产数字。
-- 招商局置地 公布全年业绩。
-- 华润水泥 公布全年业绩。
-- 金地商置 公布全年业绩。
-- 希慎兴业 公布全年业绩。
-- 朗诗绿色地产 公布全年业绩。
-- 东方海外 公布全年业绩。
-- 路劲基建 公布全年业绩。
-- 上海集优 公布全年业绩。
-- 惠记 公布全年业绩。
-- 新华文轩 公布全年业绩。
3月11日（周二）
-- 港机工程 公布全年业绩
-- 五矿资源 公布全年业绩
-- 中国旺旺 公布全年业绩
3月12日（周三）
-- 国泰航空 公布全年业绩
3月13日（周四）
-- 新丰泰集团 首日挂牌
-- 瀚华金控 首日挂牌
-- 海昌控股 首日挂牌
-- 阳光100 首日挂牌
-- 太古股份 公布全年业绩
-- 太古地产 公布全年业绩
-- 中国海外 公布全年业绩
-- 中国平安 公布全年业绩
*3月14日
--10:00 物美商业 在中国举行股东特别大会。
-- 公布截至2月底止外汇基金境外资产数字。
--11:15 远洋地产 全年业绩发布会。
注：1.“*”代表新增。
2.路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容。（完） (整理 赵红梅)
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
* 强于预期的欧元区通胀数据提振欧元 * 黄金势将连跌第二周，周线下跌1.3% * 钯金升至两年高位831.50美元 * 美联储将在5月2-3日召开政策会议 路透纽约/伦敦4月28日 - 金价周五上涨，因强于预期的欧元区通胀 数据提振欧元兑美元上升，全球股市从周三创下的纪录高位回落，因担心 全球贸易。 欧元兑美元升向五个半月高位，因市场认为欧元区经济数据向欧洲央 行最早在6月收紧刺激政策施加压力，从而提振美元计价的黄金价格。 1842 GMT，现货金 涨0.3%至每盎司1,266.9美元，4月势将收高 1.5%。 美国6月期金 收涨0.2%，报每盎司1,268.30美元。 “现在对黄金来说，1,300美元较1,100美元更有看头，”ING分析师H amza Khan说。 “美元进一步下跌，加之围绕朝鲜的行动增增加，可能是为金价上涨 设定基调的情景。” 不过，黄金本周周线跌幅将可能是七周来最大，因对朝鲜半岛的担忧 有所
5月原糖期货收高5.7%，报16.04美分，该合约在收盘时到期，收盘价格较7月合约贴水0.09美分，较周四贴水0.26美分大幅收窄。