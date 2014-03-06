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亚洲 | 2014年 3月 6日 星期四 09:00 BJT

《香港重要政经日程》--3月6日-3月14日

==================今日重要政经消息==================

3月6日（周四）

--09:30 中国银行 在北京举行股东特别大会。

-- 华人置业 公布全年业绩。

-- 港灯电力投资 公布全年业绩。

-- 百富环球 公布全年业绩。

-- 永亨银行 公布全年业绩。

================== 近期重要政经消息=================

3月7日（周五）

-- 公布2月底止外汇储备资产数字。

-- 招商局置地 公布全年业绩。

-- 华润水泥 公布全年业绩。

-- 金地商置 公布全年业绩。

-- 希慎兴业 公布全年业绩。

-- 朗诗绿色地产 公布全年业绩。

-- 东方海外 公布全年业绩。

-- 路劲基建 公布全年业绩。

-- 上海集优 公布全年业绩。

-- 惠记 公布全年业绩。

-- 新华文轩 公布全年业绩。

3月11日（周二）

-- 港机工程 公布全年业绩

-- 五矿资源 公布全年业绩

-- 中国旺旺 公布全年业绩

3月12日（周三）

-- 国泰航空 公布全年业绩

3月13日（周四）

-- 新丰泰集团 首日挂牌

-- 瀚华金控 首日挂牌

-- 海昌控股 首日挂牌

-- 阳光100 首日挂牌

-- 太古股份 公布全年业绩

-- 太古地产 公布全年业绩

-- 中国海外 公布全年业绩

-- 中国平安 公布全年业绩

*3月14日

--10:00 物美商业 在中国举行股东特别大会。

-- 公布截至2月底止外汇基金境外资产数字。

--11:15 远洋地产 全年业绩发布会。

注：1.“*”代表新增。

2.路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容。（完） (整理 赵红梅)
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