《中国报摘》--其他报纸重要消息3月6日

《全球汇市》欧元受欧元区通胀数据带动上涨，美元兑日圆跳涨
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
**上海证券报**
--记者获悉，有关方面拟制定股票质押回购交易风险控制指引，以进一步防范业务风险，促进股票质押市场的健康发展。
**21世纪经济报 道**
--记者获悉，部分银行近期已完成对同业业务事业部的改制工作，平安银行 已基本整合新建了金融同业事业部（准利润中心）；包括交行 、兴业银行 在内，其相关业务事业部制改革初步方案也基本成形。
**第一财经日报**
--权威人士透露，久悬未决的国家医保目录内中药品种降价将在本月公布首批入围目录，抗肿瘤药等主力品种有望领跌25%以上。
**每日经济新闻**
--知情人士透露，首批民营银行试点名额浙江省斩获两名，其中一家是由温州正泰集团主发起，华峰集团等温州十余家民营企业参股的民营银行；另一家或为阿里巴巴网络银行。
**证券时报**
--全国政协委员、深交所理事长陈东征表示，他准备提交关于加快推进住房公积金入市的提案。他并建议，社保基金运作非常成功，建议住房公积金主管部门可以借鉴社保的经验。
--券商股权激励有望实现。记者获悉，某小型券商刚完成股份制改制，正在酝酿股权激励机制，不过该公司高管表示目前暂不便透露，需等待证券法修改之后才可能推进。
--证监会公布的文件显示，再融资申请已经受理的三家房企中，在审核流程上，迪马股份 有望成为首家再融资申请闯关成功的房企。
--复星医药 公告，称公司接到中国证监会相关批复，核准公司增发不超过6,721.4万股境外上市外资股，每股面值人民币1元，全部为普通股。
**金融时报**
--中国人民银行日前对部分省（区、市）增加了200亿元支农再贷款额度，支持金融机构做好春耕备耕金融服务工作。
--近日，浙江乐清农合行发放了温州首笔土地承包经营权抵押贷款，这是该项贷款在温州的首次尝试。土地承包经营权的抵押贷款需要根据承包地的地理位置、承包面积、承包剩余年限等进行价值评估，然后再根据价值进行抵押贷款。(完)
注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
* 强于预期的欧元区通胀数据提振欧元 * 黄金势将连跌第二周，周线下跌1.3% * 钯金升至两年高位831.50美元 * 美联储将在5月2-3日召开政策会议 路透纽约/伦敦4月28日 - 金价周五上涨，因强于预期的欧元区通胀 数据提振欧元兑美元上升，全球股市从周三创下的纪录高位回落，因担心 全球贸易。 欧元兑美元升向五个半月高位，因市场认为欧元区经济数据向欧洲央 行最早在6月收紧刺激政策施加压力，从而提振美元计价的黄金价格。 1842 GMT，现货金 涨0.3%至每盎司1,266.9美元，4月势将收高 1.5%。 美国6月期金 收涨0.2%，报每盎司1,268.30美元。 “现在对黄金来说，1,300美元较1,100美元更有看头，”ING分析师H amza Khan说。 “美元进一步下跌，加之围绕朝鲜的行动增增加，可能是为金价上涨 设定基调的情景。” 不过，黄金本周周线跌幅将可能是七周来最大，因对朝鲜半岛的担忧 有所
5月原糖期货收高5.7%，报16.04美分，该合约在收盘时到期，收盘价格较7月合约贴水0.09美分，较周四贴水0.26美分大幅收窄。