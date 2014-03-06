路透专访：eBay执行长表示，多数大股东认同PayPal业务不应分拆

路透纽约3月5日 - 电子商务业者eBay 首席执行官John Donahoe周三表示，几家最活跃的股东已向他保证，会支持他抵制投资大亨伊坎分拆PayPal的要求。

Donahoe周三告诉路透，他与eBay公司20位最活跃股东中的16位进行了谈话，多数都支持保留快速发展的PayPal业务。他没有指出认同他抵抗伊坎要求的投资者持有公司股票的比例。

“我与20位最活跃投资者中的15、16位进行了会面，和他们进行了几番对话，”Donahoe在访谈中对路透表示。

“其中多数认同整合在一起更强大，”他称。

据汤森路透数据，该公司前20位股东共持有42%该公司股份。最大股东eBay创始人Pierre Omidyar持有该公司8.4%股份，他多次表示支持公司维持现状。

伊坎仅持有eBay略超过2%的股份。自1月该公司宣布他主动提议分拆PayPal以来，管理层就与伊坎展开了言辞激烈的辩论战。直到现在，双方都没有谈论其他投资者如何看待分拆与否的问题。

无法立即联系到伊坎就此置评。周三稍早，他曾表示，eBay的公司治理情况是他见过最糟糕的。(完) (编译 石冠兰 审校 李婷仪)