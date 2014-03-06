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亚洲 | 2014年 3月 6日 星期四 09:31 BJT

离岸人民币：建银亚洲2年期点心债正在市场询价，利率为3.5%

路透香港3月6日 - 根据销售文件，中国建设银行（亚洲）2年期点心债周四正在市场询价，指导利率为3.5%。

穆迪给予发行人及债券预期发行评级均为A2。最早在今日定价。

建银亚洲为中国建设银行 全资附属子公司。此批债券计划在香港挂牌。

承销商为：建银国际，汇丰。联席簿记包括：中银香港，工银亚洲，渣打以及瑞银。（完） (记者 李珊珊; 审校)
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