港报财经评论：赶超先进水准，科网股份强势--经济日报3月6日

赶超先进水准，科网股份强势 /林瑞芬

港股周二午市已提前反映乌克兰局势缓和，恒指昨日回软0.34%至22,579；成交额649亿港元。随A股回，国指跌1.17%；而上证跌0.89%。总理李克强公布今年政府工作为深化改革，以调整结构为主攻方向，以改善民生为根本目的，清晰勾勒出中国改革发展“路线图”。根据报告安排的今年预期目标：经济增长为7.5%左右，城镇新增就业1,000万人以上，物价控制在3.5%左右，并提出继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策。基本上，大致为市场预期。

大市趋向被中资重磅蓝筹抑制着，好难有很高的冀望。在市场集中点出击为上，今年工作报告要求在新一代移动通信、集成电路、大数据、先进制造、新能源、新材料等方面赶超先进，引领未来产业发展。大数据一环，似乎呼应了习近平上月底所言中国要做网络强国，难怪相关科网股续扬。阿里巴巴入股中信21世纪 ，昨显着上升15.8%至5.05港元。擎天软件 获中金公司唱好看4港元，抽升6.4%至3.49港元。据中金认为擎天以往主要在江苏经营主业，跨省市往往有地方壁垒，在引入阿里巴巴做股东之后，可望以其庞大业务网络，将软件供应产品扩展至更多潜在客户。目前集团主要开发及推广出口退税软件及相关服务、电子政务解决方案、碳管理解决方案、资讯集成软件以及系统集成解决方案。

其中，电子政务解决方案及碳管理解决方案对应到国策，有助中国内地政府机构及企业更高效地管理其业务及管理环保要求，故值得中期看好该股。擎天软件候低收集，还是有望挑战高位。中信21世纪从2月低位2.19港元反弹至今逾倍，泊住阿里巴巴化学作用认真神奇！层层推，已与中信21确定战略合作关系，参与对阿里云工作的中国软件 。按周线图显示，已突破头肩底，量度升幅约至3.2港元，现价2.62港元，昨只涨0.77%，图势靓靓。阿里巴巴入主中信21后，势必加快后者正在建设和推广的药品电子监管码业务的发展。中软作为中信21世纪的战略合作伙伴，也将同步启动多省零售药店全面实现电子监管码出入库扫码试点工作。在项目的建设和运营中，中软除获得系统建设、集成和开发等基本收入外，还将以SaaS方式为终端用户提供增值服务，并可把所获市场数据分析，给药企提供精准营销服务，并获得新的收入。

经济稳转型，中资股寻宝 /余少文

总理李克强首份工作报告乏惊喜，累及中港股市失色，今年GDP、通胀以及货币供应等目标跟去年一样，反映中国寻求经济稳定转型，有助中资股继续复苏。中国内地股市昨日由开市跌到收市，没有给全国人大首日会议面子，上证综合指数跌至2,050点水准，或要下试2,000点，累及国企指数全日跌114点或1.2%，收报9,661点，成交额113亿港元，26%主板H股逆市上升。而红筹指数跌48点或1.2%，收报4,168点，成交额42亿港元。

虽然外围走高，但市场关注李总在昨日开幕的全国人大会议首份工作报告，报告提出今年经济增长目标7.5%左右、通胀目标3.5%左右、货币供应量M2目标13%左右，三大宏观经济目标跟去年一样。尽管符合市场预期，但外电引述国家发改委提交两会的报告中预计，2014年全社会固定资产投资增长17.5%，较去年目标18%为低，反映中国今年继续调整经济结构和改革，故GDP今年季度有机会低于7.5%。由于中国2020年目标是经济较2010年翻一番，未来数年经济增长只要维持7%已可达标，加上“习李”跟过去领导人不同，没有历史包袱，在固定资产增长放缓下，不排除GDP有机会低于7.5%；除非外围经济急跌，否则不会低于7%，即今年经济“保七”。

相信政府今年任务是透过经济稳定来继续改革，如在金融体制改革中，李总要求继续推进利率市场化，扩大金融机构利率自主定价权，扩大人民币双向浮动区间，推动人民币资本项目可兑换。随着人民币近日持续下跌，不排除中国短期会扩大人民币单日波幅，但利率市场化的加速，对银行不利，内银股今年盈利增长放缓的机会甚高，股价上升空间会收窄，故只宜候低吸纳作收息之用。估计中国维持经济稳定，最终是为改革铺路，承接去年底三中全会的改革要求，今年是改革年，维持3.5%通胀目标，高于过去12个月通胀2.7%，或是预期经济在改革之路有波动，通胀可能反弹。至于M2目标维持13%，而去年超标后，今年1月升幅降至13.2%，是21个月以来最低，如维持过去每年先高后低的惯例，则今年达标不成问题，但可能令市场流动性趋降。