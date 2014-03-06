新债招标：中国农发行约两个半月的增发债收益率4.0066%--业内人士

路透上海3月6日 - 业内人士周四透露，中国农业发展银行上午招标的剩余期限约两个半月的增发债，中标收益率为4.0066%，投标倍数为3.07倍。

农发行本次增发的是2012年第九期金融债 ，发行量不超过100亿元人民币，采用单一价格(荷兰式)招标方式，3月7日至3月12日为分销期，3月12日缴款，3月18日上市。

该期债不设基本承销额，无兑付手续费，承揽费为0.05%。