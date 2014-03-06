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货币新闻 | 2014年 3月 6日 星期四 11:09 BJT

新债招标：中国农发行约两个半月的增发债收益率4.0066%--业内人士

路透上海3月6日 - 业内人士周四透露，中国农业发展银行上午招标的剩余期限约两个半月的增发债，中标收益率为4.0066%，投标倍数为3.07倍。

农发行本次增发的是2012年第九期金融债 ，发行量不超过100亿元人民币，采用单一价格(荷兰式)招标方式，3月7日至3月12日为分销期，3月12日缴款，3月18日上市。

该期债不设基本承销额，无兑付手续费，承揽费为0.05%。

农发行2012年第九期金融债，发行规模200亿元，期限两年，票面利率3.15%，今年5月24日到期。(完) (发稿 边竞; 审校 林高丽)
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