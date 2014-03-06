新债招标：中国农发行约两个半月的增发债收益率4.0066%--业内人士

美国股市：受疲弱GDP数据拖累小跌，但4月上涨
路透纽约4月28日 - 美国股市周五小幅收跌，此前发布的数据显示，美国第一季经济增速为三年来最慢，给交易商锁定近期利润提供了理由。
路透上海3月6日 - 业内人士周四透露，中国农业发展银行上午招标的剩余期限约两个半月的增发债，中标收益率为4.0066%，投标倍数为3.07倍。
农发行本次增发的是2012年第九期金融债 ，发行量不超过100亿元人民币，采用单一价格(荷兰式)招标方式，3月7日至3月12日为分销期，3月12日缴款，3月18日上市。
该期债不设基本承销额，无兑付手续费，承揽费为0.05%。
农发行2012年第九期金融债，发行规模200亿元，期限两年，票面利率3.15%，今年5月24日到期。(完) (发稿 边竞; 审校 林高丽)
路透纽约4月28日 - 美国股市周五小幅收跌，此前发布的数据显示，美国第一季经济增速为三年来最慢，给交易商锁定近期利润提供了理由。
路透纽约4月28日 - 原油价格周五上涨，因投资者乐观认为石油输出国组织(OPEC)将同意把减产协议延长至今年下半年。该协议旨在结束全球供应过剩的局面。
路透芝加哥4月28日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)7月玉米期货周五收跌2-3/4美分，报每蒲式耳3.66-1/2美元，分析师称，因技术性卖盘，且预报称美国中西部种植地带本周末降雨后天气将转好。