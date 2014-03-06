美国经济：汽车和房屋销售回升表明美联储政策奏效--旧金山联储总裁

路透3月5日 - 美国旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯(John Williams)周三对学生发表讲话时称，汽车销售反弹，同时住房销售和建筑情况也有改善，这有力地证明了，美国联邦储备理事会(美联储/FED)的超宽松货币政策正在刺激经济成长。

“反弹的产业是对利率敏感度的行业，”他在对西雅图大学学生发表的讲话中这样说道。除此之外，他的讲话中几乎没有经济和货币政策前景的内容。