美国经济：汽车和房屋销售回升表明美联储政策奏效--旧金山联储总裁

美国股市：受疲弱GDP数据拖累小跌，但4月上涨
路透纽约4月28日 - 美国股市周五小幅收跌，此前发布的数据显示，美国第一季经济增速为三年来最慢，给交易商锁定近期利润提供了理由。
路透3月5日 - 美国旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯(John Williams)周三对学生发表讲话时称，汽车销售反弹，同时住房销售和建筑情况也有改善，这有力地证明了，美国联邦储备理事会(美联储/FED)的超宽松货币政策正在刺激经济成长。
“反弹的产业是对利率敏感度的行业，”他在对西雅图大学学生发表的讲话中这样说道。除此之外，他的讲话中几乎没有经济和货币政策前景的内容。
路透纽约4月28日 - 美国股市周五小幅收跌，此前发布的数据显示，美国第一季经济增速为三年来最慢，给交易商锁定近期利润提供了理由。
路透纽约4月28日 - 原油价格周五上涨，因投资者乐观认为石油输出国组织(OPEC)将同意把减产协议延长至今年下半年。该协议旨在结束全球供应过剩的局面。
路透芝加哥4月28日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)7月玉米期货周五收跌2-3/4美分，报每蒲式耳3.66-1/2美元，分析师称，因技术性卖盘，且预报称美国中西部种植地带本周末降雨后天气将转好。