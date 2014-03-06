港报财经评论：中国打开“倒债大门”--信报3月6日

中国打开“倒债大门” /习广思

奥巴马提出2015年3.9万亿美元的预算方案，继续扮演劫富济贫的角色，主题是增加刺激就业，加强对一般家庭的税项优惠；为减少预算赤字，打算未来10年向富裕人士加税近6,000万亿美元。有评论指出，共和党没可能同意这个方案，但这并不重要，方案是要展现奥巴马的姿态和立场，目的是为中期选举作准备。方案透露的重点是，美国政府对经济前景仍相当乐观，预期今年GDP增长3.1%，明年增长3.4%，明年通胀将升至2%目标水准。美股续创新高，强势未改。

港股既受外围新兴市场波动影响，昨天亦受中国内地“两会”气氛影响。恒指承接美股高开后，昨天午后因“两会”欠缺惊喜，亦受公司债务违约事件影响，最终收报22,579点，下跌77点；大市成交额649亿港元。恒指走势续在250天线水准拉锯，但22,500点支持位能否守得住？尽管走势疲弱，上升阻力重重，但1月之急挫已提醒大家恒指难大跌，低位有一定承接。大市缺乏方向，和黄 连升5日后，股价动力减弱，濠赌股支撑恒指，早前经一轮“洗礼”后，目前大跌风险减低，金沙 早前已试新高，落后新濠国际 试图再反弹。市场对“两会”反应平平，早前热炒的一批环保股、新能源股甚至有沽压，投资者要留意。

股市寻宝游戏仍然继续，保利文化 暗盘价升34%，要不是银行在招股期间“闩水喉”，这间被喻为“中国苏富比”的公司，IPO热情状况岂止如此。买新股既要有概念，也要讲供求，侧闻保利文化在国际配售见大户抢货，相信将成为另一只热门新股。国务院总理李克强发表首份《政府工作报告》，内容似乎都是市场预期之内，尤其是两个较瞩目的目标数据，经济增长7.5%，通胀3.5%。市场原本预期李克强把增长目标下调至7.2%，但最终维持在7.5%，或多或少反映当局虽有减速的愿景，但在稳民生保就业的前提下，不能放弃增长。李克强虽然再次提到市场化、利率自由化、向民资批出投资项目等，却未如“三中全会”的改革蓝图般振奋市场，股市反应已说明一切。中国虽然谈改革，但中国式改革始终是在有形之手的规范下进行。

欧罗好友有力胜出 /苏子

昨天欧罗区公布的2月综合PMI指数终值较初值向上修订，而且服务业PMI指数更创32个月新高，但市场对利好的数据却反应冷淡；数据公布后，欧罗兑美元继续受制于昨天亚洲市1.374美元附近的即市阻力区，随后更自此阻力区掉头回落，并一度失守上日的1.3718美元低位，幸而破位后仅低见1.3705美元便止跌回稳，暂时未见有更猛烈的沽盘把汇价推低至20天SMA支援以下。上周五欧罗兑美元在市场一片看淡声中突破今年的1.3775美元高位，并成功在之上收市，但踏入本周后，汇价却未能守稳在1.3775美元的前高位以上，反而大部分时间更一直保持在此前高位以下波动；即使汇价曾再升越此前高位，但最高亦仅见1.3793美元，始终未能重返1.38美元阻力关口以上，故不少投资者均视上周五的破位为假突破的走势陷阱。

不过，欧罗兑美元自上周五的1.3825美元高位调整，暂时仅低见1.3705美元，调整幅度连1%也没有，故目前汇价极其量只能说在高位水准继续反覆争持，暂难肯定上周五的破位为假突破，因为若是假突破的话，则昨晚美国入市前夕，欧罗兑美元早应该显着跌破20天SMA支持，不大可能在此支持附近获得明显的承接力，这反映好淡双方仍处争持阶段。若昨晚继续守稳20天SMA支持不破，收市时已回升至1.374美元附近甚至更高水准，预料最终看好的投资者将会顺利胜出，并确认上周五的破位并不是假突破。

美元兑加元于今年1月3日及上月21日曾分别高见1.1224加元及1.1195加元，目前这两个高位有可能呈现不利后市的双顶形态。自上月24日开始，美元兑加元的回落便一直在20天SMA附近获得明显的支持，但基于目前20天SMA的斜率自上月下旬开始已自早前的显着上升转为缓步下跌，20天SMA所发挥的支持力有机会随着斜率转为下跌后而开始减弱；加上技术上呈现双顶形态，故稍后汇价成功跌破20天SMA并考验更关键的50天SMA支持的可能性甚高。策略上候高建立美元兑加元短仓有较高赢面。