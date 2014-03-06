《全球主要央行动态》--3月6日

以下所列为上周四下午至本周四(2月27日-3月6日)全球主要国家和地区中央银行相关政策动态报导。

**美国**

美国联邦储备理事会(美联储/FED)发布的褐皮书表示，近几周侵袭美国很多地区的严寒天气为购物活动和消费者支出带来冲击，导致美国部分地区经济增长放缓，甚至萎缩。在12个联储地区中，有两个地区经济活动略为萎缩，主要是因“异常恶劣的天气”所致。

美联储主席叶伦在宣誓就职仪式上的讲话稿显示，“经济运行状况仍远低于美联储设定的就业最大化和物价稳定的目标。”经济转强，金融系统更为坚实，”叶伦说，“经济状况已大为改观但我们仍要继续努力。”

美国达拉斯联邦储备银行总裁费希尔表示，美联储当前专注于管理从超宽松货币政策中撤出，而不推高通胀率。

美联储高层官员表示，美联储应允许通胀率暂时高于其目标水准，才能更快速地让经济恢复健康，但另一位官员则不认同这看法。芝加哥联储总裁埃文斯和费城联储总裁普洛瑟之间的辩论，凸显出美联储内部对于最佳政策举措的看法存在根本存分歧。对美联储温和派委员埃文斯来说，允许通胀率暂时高于美联储的2%目标，是让美国经济迅速恢复充分就业所需付出的小代价，甚至能显示出美联储在达成目标上的决心。而对强硬派的普洛瑟来说，让通胀率升至高于目标水准，将会造成对于美联储决心的质疑，进而影响政策的效果。

**欧元区**

欧洲央行总裁德拉吉表示，欧元区通胀预期仍“远低于”欧洲央行的目标，而且通胀保持该低水平时间越长，越难回升到目标水平。 德拉吉在向欧洲议会发布的讲话中表示，“我们清楚，通胀在目前水平保持越久，在合理期限内难以升回2%的可能性就越大--换言之，通胀预期失控的可能性就会加大，我们不希望这种情况出现。”

德拉吉表示，欧元区未出现通缩，但央行对价格稳定的潜在下档风险保持警惕，并将在必要时采取行动。他在讲话中未暗示有采取行动的迫切需要。

欧洲央行(ECB)执委劳滕施莱格表示，欧洲央行新设立的银行监管机构需要一项单一机制来处理破产银行问题。

欧洲央行执委会成员劳滕施莱格呼吁，银行在投资组合中应充分反映所持公债的风险。迄今为止，欧元区银行不必持有额外资本应对所持公债，这导致很多银行重磅投资公债，从而把自身命运与相对应的政府系在一起。劳滕施莱格呼吁对银行持有的公债规模设定上限，原先在她担任德国央行副总裁时就曾提出过此构想。

**英国**

英国央行货币政策委员会(MPC)委员迈尔斯表示，金融危机明显改变了大家对风险的看法，因此英国央行利率可能“在一段较长时期内”低于历史平均水准。迈尔斯称，利率“新常态”可能反映家庭、企业和投资者认为发生金融危机和经济低迷的可能性高过以往。

迈尔斯称，政府削减预算赤字和欧元区经济成长趋疲等短期因素，也是利率不太可能恢复到危机前平均水准的原因。但迈尔斯在伦敦的讲话中称，对风险认识的根本性变化会产生持续影响。

**中国**

中国人民银行行长周小川称，近期汇率变化是正常波动，而余额宝等金融产品肯定不会取缔。新华社新华视点微博在全国政协会议第二天援引全国政协委员周小川的话称，“对余额宝等金融产品肯定不会取缔，过去没有严密的监管政策，未来有些政策会更完善一些。”

人民币兑美元汇率此前出现大幅波动，中国央行副行长易纲表示，对此不用过度解读，并称人民币双向波动会成为常态。他在两会（全国政协和人大会议）间隙称，中国汇率波动率较之国外一直比较小，一般波动1%都已经算非常大了，最近双向波动总体上是完全正常的。

他认为，中国经济基本面是稳健的，国际收支略有顺差但也基本趋于平衡，所以未来双向波动也会成为常态，人民币汇率形成机制还会市场化。同时，易纲表示，今后中国会增加人民币汇率弹性，继续坚持以市场供求为基础的有浮动的汇率机制，不管在外汇管理上还是人民币资本账户可兑换上，都会稳步推进。

中国国家外汇管理局上海分局发布的细则指出，上海自贸区内企业境外外汇放款金额上限由其所有者权益的30%调整至50%，而中国境内银行通过自贸区内的国际外汇资金主账户吸收的存款可在不超过10%的额度内境内运用。

此前举行的外汇管理支持自贸试验区建设政策通报会已透露，自贸区将实行外商投资企业外汇资本金意愿结汇，将简化经常项目收结汇、购付汇单证审核，放宽对外债权债务管理，并改进跨国公司总部外汇资金集中运营管理、外币资金池及国际贸易结算中心外汇管理试点政策。

在资本项目业务方面，除了放宽区内企业境外外汇放宽管理等政策外，通知指出，区内外商投资企业的外汇资本金实行意愿结汇，但外企资本金及其结汇所得人民币资金不得用于企业经营范围之外的支出和证券投资，也不得用于发放人民币委托贷款、偿还企业间借贷以及偿还已转贷第三方的银行人民币贷款，亦不得用于支付购买非自用房地产。

**日本**

日本央行总裁黑田东彦表示，日本央行实施的货币政策旨在支持国内经济，且是为了尽可能早的结束通缩。

日本央行政策委员会审议委员白井早由里表示，央行必须加大沟通力度，使公众确信其能刺激物价加速攀升。他在讲话中承认，需要效以时日才能实现央行的通胀目标。

日本央行审议委员佐藤健裕表示，央行在退出货币宽松最终时机方面可以灵活掌握，这意味着物价涨幅达到2%时可能不会引发央行立即退出量化宽松。佐藤健裕还表示，确信消费者物价可以持续上涨，因产出缺口改善对物价有迟滞影响。这位央行审议委员还称，央行的经济预估考虑了消费税如期上调引发需求波动的影响，暗示其认为短期几乎没有调整政策的需求。 ]

**韩国**

韩国央行公布的最新政策会议记录显示，预计今年上半年韩国企业资本支出将按季度下滑，显示韩国经济复苏仍不稳。韩国央行预计2013年第四季企业资本支出较上季增长6.4%。不过公布的2月13日的央行会议记录显示，一位央行官员预计2014年前两个季度企业投资按季度会小幅下滑，不过没有给出具体预估。

不过据会议记录，这位官员预计下半年企业资本支出会快速升温，并再次增长。央行1月时预计，第一季资本支出较上年同期料大涨8.0%，第二季增速料回落至3.7%。

韩国总统提名前央行资深副总裁李柱烈为央行下任总裁，肩挑确保韩国物价稳定的任务。韩国总统办公室在声明稿中称，总统朴槿惠提名61岁的李柱烈，在现任总裁金仲秀任期届满后，于4月1日起接掌韩国央行。韩国国会将就李柱烈的派任举行公听会。尽管国会无权阻挠派任，但听证仍可影响舆论。

**其他央行**

澳洲央行维持指标利率在纪录低位2.5%，并称前景基本不变，同时指出有迹象显示过去的降息举措已发挥效力，刺激了房屋市场和消费回暖。澳洲央行承认矿业投资荣景结束后的转型是个难题，失业也可能进一步上升。但央行也提出了一些值得保持乐观的理由。“近期信息反映出消费者需求略有增强，并预示房屋建筑市场会稳健扩张。”央行总裁史蒂文森在政策会议后的简报声明里指出。

加拿大央行宣布维持利率在1%不变，一如市场预期，令利率在逾三年来维持不变。分析师预期加拿大央行在明年第三季前将按兵不动。预计通胀率将在一段时间内远低于目标，因此通胀的下档风险仍很重要，”央行声明称。 央行重申，其下一次利率行动将可能是升息，也可能是减息。

“下一步政策利率调整的时机和方向将取决于新出炉的数据将如何影响风险平衡状况。”央行称，与1月22日的利率声明措辞一致。

俄罗斯央行将关键利率从5.5%上调至7%，因金融稳定和通胀方面的风险上升。俄总统普京周末声称握有向乌克兰派军的权利后，卢布兑美元和欧元跌至纪录低点。”升息是为了防止通胀风险，以及金融市场震荡加剧带来的金融稳定风险，“俄罗斯央行在声明中称。俄罗斯央行已将卢比汇率区间调整0.2卢布，此前曾干预市场遏制卢布跌势。自2月28日起，新的卢布兑美元-欧元货币篮汇率浮动区间从原先的35.20-42.20调整为35.40-42.40。

瑞典央行副总裁Per Jansson表示，瑞典的低通胀数据加大了决策者在未来会议中降息的可能性。

台湾央行总裁在立法院表示，因肉类价格上涨，央行对全年CPI年增率将较主计总处预估的1.07%稍高。央行总裁彭淮南赴立法院报告并备询时做上述表示。在央行提前送交立法院的报告中指出，台湾外汇存底丰厚、金融体系流动性充足及外债有限，令资本外流压力较轻，受到美国宽松政策(QE)退场的影响较小。

菲律宾央行总裁泰谭柯表示，由于通胀仍然可控，央行在应对新兴市场风险方面仍有施展余地，不过政策空间正在缓慢缩小。 (完)

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