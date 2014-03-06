港报社评：人大开幕企债违约，今年改革挑战重重--信报3月6日

在李克强总理昨日早上滙报《工作报告》的前一晚，上海超日太阳能科技发出公告，表示未能如期支付债券利息，出现了内地首宗企业债「违约」事件，不仅突显当前信用风险升温，且一定程度反映中国经济结构改革的迫切性与险阻。

今年政府把经济增长预期目标，连续第三年定在约7.5%水平，认为是兼顾了需要和可能。从经济转型的角度看，要将过去依靠资本和劳动力积累驱动的增长型，转为以提高生产率为基础的增长模式，若经济继续高速增长，确实很难取得实质性进展。另一方面，要控制城镇登记失业在4.6%以内，却又不能让经济速度下滑的幅度过大。

投资迄今是支撑增长的最大动力。今年全社会固定资产投资增长，将由去年实际增长19.6%，下调至17.5%。此举反映了政府今年锐意减少经济增长对投资的过度依赖，并且更积极推动结构改革。不过，若消费未能作出更大贡献，加上出口改善的空间有限，今年GDP增速能否达标，无疑存在变数。

昨天超日企业债违约事件，反映了企业高杠杆的信用风险露出了恶化端倪。事实上，当前中国经济发展其中一个主要风险来源，是大量金融资源；被错配到缺乏盈利效益的项目和低效率部门。

由于企业信用风险上升，预料银行的信贷和投资将倾向安全保守，一旦资金供给趋紧，有可能削弱社会融资规模的增长，从而加剧今年经济下行的压力。

综合来看，中国经济今年将进一步迈入改革「深水区」。过去粗放发展过程所积累的深层次矛盾集中释放；加上结构若要有效改革，必须把投资增速降下来，这些发展制约，使得今年GDP增速达致预期目标未必能够一帆风顺。