港报社评：人大开幕企债违约，今年改革挑战重重--信报3月6日

《全球汇市》欧元受欧元区通胀数据带动上涨，美元兑日圆跳涨
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
在李克强总理昨日早上滙报《工作报告》的前一晚，上海超日太阳能科技发出公告，表示未能如期支付债券利息，出现了内地首宗企业债「违约」事件，不仅突显当前信用风险升温，且一定程度反映中国经济结构改革的迫切性与险阻。
今年政府把经济增长预期目标，连续第三年定在约7.5%水平，认为是兼顾了需要和可能。从经济转型的角度看，要将过去依靠资本和劳动力积累驱动的增长型，转为以提高生产率为基础的增长模式，若经济继续高速增长，确实很难取得实质性进展。另一方面，要控制城镇登记失业在4.6%以内，却又不能让经济速度下滑的幅度过大。
投资迄今是支撑增长的最大动力。今年全社会固定资产投资增长，将由去年实际增长19.6%，下调至17.5%。此举反映了政府今年锐意减少经济增长对投资的过度依赖，并且更积极推动结构改革。不过，若消费未能作出更大贡献，加上出口改善的空间有限，今年GDP增速能否达标，无疑存在变数。
昨天超日企业债违约事件，反映了企业高杠杆的信用风险露出了恶化端倪。事实上，当前中国经济发展其中一个主要风险来源，是大量金融资源；被错配到缺乏盈利效益的项目和低效率部门。
由于企业信用风险上升，预料银行的信贷和投资将倾向安全保守，一旦资金供给趋紧，有可能削弱社会融资规模的增长，从而加剧今年经济下行的压力。
综合来看，中国经济今年将进一步迈入改革「深水区」。过去粗放发展过程所积累的深层次矛盾集中释放；加上结构若要有效改革，必须把投资增速降下来，这些发展制约，使得今年GDP增速达致预期目标未必能够一帆风顺。
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路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
* 强于预期的欧元区通胀数据提振欧元 * 黄金势将连跌第二周，周线下跌1.3% * 钯金升至两年高位831.50美元 * 美联储将在5月2-3日召开政策会议 路透纽约/伦敦4月28日 - 金价周五上涨，因强于预期的欧元区通胀 数据提振欧元兑美元上升，全球股市从周三创下的纪录高位回落，因担心 全球贸易。 欧元兑美元升向五个半月高位，因市场认为欧元区经济数据向欧洲央 行最早在6月收紧刺激政策施加压力，从而提振美元计价的黄金价格。 1842 GMT，现货金 涨0.3%至每盎司1,266.9美元，4月势将收高 1.5%。 美国6月期金 收涨0.2%，报每盎司1,268.30美元。 “现在对黄金来说，1,300美元较1,100美元更有看头，”ING分析师H amza Khan说。 “美元进一步下跌，加之围绕朝鲜的行动增增加，可能是为金价上涨 设定基调的情景。” 不过，黄金本周周线跌幅将可能是七周来最大，因对朝鲜半岛的担忧 有所
5月原糖期货收高5.7%，报16.04美分，该合约在收盘时到期，收盘价格较7月合约贴水0.09美分，较周四贴水0.26美分大幅收窄。