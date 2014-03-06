港报社评：李克强强调一国，中港两制互谅--经济日报3月6日

中央在上周二突叫停9月在港召开的亚太经合组织财长会，改到北京举行；全国人大委员长张德江前天会见港区全国政协时，表明要谴责破坏法治的行为；此与昨天李克强的表述，皆一脉相承，显示中央对香港心焦，要藉机反问港人两个问题。 其一，香港回归17年来，中央觉得港人只重港人治港、高度自治，重两制而轻一国，指中央不应过问港事。惟中央认为先有一国才衍生两制，两者不能偏废，此才是港人治港、高度自治的基石。但香港会否愈走愈远，遗忘香港在一国之下的责任、忽视中央对港的角色？ 其二，中央亦忧港人对落实基本法欠「全面准确」。香港政改陷僵局，中央认为主因之一是泛民主派坚持公民提名、政党提名，架空基本法赋与提名委员会的提名权。且有港人持龙狮旗闯入解放军军营、针对内地游客的「驱蝗行动」等激进行为，中央忧香港是否仍是法治之区？ 中央有上述忧虑固可理解，但中央亦须明白，激进行径非香港主流，普遍港人皆珍惜与中央的关系，对蓄意激化矛盾的非理性、甚或违法行为，并不认同。 要解开此结，港人固应向中央显示文明、理性、法治等核心价值，以释中央忧心；中央亦应理解港人反弹情绪背后的症结，对症下药缓解。只有中央与港人互相理解与谅解，才最有利一国两制、港人治港、高度自治的贯彻落实。