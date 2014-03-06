港报社评：李克强强调一国，中港两制互谅--经济日报3月6日

《全球汇市》欧元受欧元区通胀数据带动上涨，美元兑日圆跳涨
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
总理李克强首份政府工作报告谈及香港时，罕有地未提港人治港、高度自治。此应反映中央忧心港人重两制、轻一国。港人大多支持一国两制，中港矛盾宜解不宜结，硬碰恐反坏事。
中央在上周二突叫停9月在港召开的亚太经合组织财长会，改到北京举行；全国人大委员长张德江前天会见港区全国政协时，表明要谴责破坏法治的行为；此与昨天李克强的表述，皆一脉相承，显示中央对香港心焦，要藉机反问港人两个问题。 其一，香港回归17年来，中央觉得港人只重港人治港、高度自治，重两制而轻一国，指中央不应过问港事。惟中央认为先有一国才衍生两制，两者不能偏废，此才是港人治港、高度自治的基石。但香港会否愈走愈远，遗忘香港在一国之下的责任、忽视中央对港的角色？ 其二，中央亦忧港人对落实基本法欠「全面准确」。香港政改陷僵局，中央认为主因之一是泛民主派坚持公民提名、政党提名，架空基本法赋与提名委员会的提名权。且有港人持龙狮旗闯入解放军军营、针对内地游客的「驱蝗行动」等激进行为，中央忧香港是否仍是法治之区？ 中央有上述忧虑固可理解，但中央亦须明白，激进行径非香港主流，普遍港人皆珍惜与中央的关系，对蓄意激化矛盾的非理性、甚或违法行为，并不认同。 要解开此结，港人固应向中央显示文明、理性、法治等核心价值，以释中央忧心；中央亦应理解港人反弹情绪背后的症结，对症下药缓解。只有中央与港人互相理解与谅解，才最有利一国两制、港人治港、高度自治的贯彻落实。
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
* 强于预期的欧元区通胀数据提振欧元 * 黄金势将连跌第二周，周线下跌1.3% * 钯金升至两年高位831.50美元 * 美联储将在5月2-3日召开政策会议 路透纽约/伦敦4月28日 - 金价周五上涨，因强于预期的欧元区通胀 数据提振欧元兑美元上升，全球股市从周三创下的纪录高位回落，因担心 全球贸易。 欧元兑美元升向五个半月高位，因市场认为欧元区经济数据向欧洲央 行最早在6月收紧刺激政策施加压力，从而提振美元计价的黄金价格。 1842 GMT，现货金 涨0.3%至每盎司1,266.9美元，4月势将收高 1.5%。 美国6月期金 收涨0.2%，报每盎司1,268.30美元。 “现在对黄金来说，1,300美元较1,100美元更有看头，”ING分析师H amza Khan说。 “美元进一步下跌，加之围绕朝鲜的行动增增加，可能是为金价上涨 设定基调的情景。” 不过，黄金本周周线跌幅将可能是七周来最大，因对朝鲜半岛的担忧 有所
5月原糖期货收高5.7%，报16.04美分，该合约在收盘时到期，收盘价格较7月合约贴水0.09美分，较周四贴水0.26美分大幅收窄。