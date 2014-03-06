全球金融：IMF需要增资以提高全球金融体系安全度--英国央行官员

路透曼彻斯特3月5日 - 英国央行负责金融稳定事务的官员Andy Haldane周三表示，国际货币基金组织(IMF)需要更多资金，才能更好地防范金融危机扩散。

Haldane说，20国集团(G20)上个月在悉尼开会时，对于美国国会仍未批准IMF增资感到遗憾。

会议举行时正逢新兴市场掀起动荡。投资者担心部分新兴经济体的经常帐赤字和美国货币政策转向，导致新兴市场遭遇抛售。

Haldane对曼彻斯特大学的学生们表示，全球金融体系的联系日益紧密，因此问题的蔓延速度也会更快，而资金充裕的IMF能以国际最后贷款人的身份进行干预，从而支撑金融体系。

“IMF的份额将如何改革以及IMF的未来命运如何，都还有待观察，但如果我们想要让全球金融系统比现在更加强大，这就是改革计划的一个组成要素。”

Haldane是央行英国金融政策委员会(FPC)的一名委员。该委员会主要负责掌控英国的金融监管，并拥有宏观审慎监督权力，例如要求银行需保留更多资本以抑制信贷等。(完) (编译 洪曦; 审校 王翔琼/郑茵)