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亚洲 | 2014年 3月 6日 星期四 10:10 BJT

金属期市：期铜保持稳定，乌克兰危机得到缓解

全球市场经历两天的剧烈波动后周三趋于平静，美国和俄罗斯将举行谈判以缓解乌克兰的紧张局势。

中国发出迄今最强信号，追求经济飞速成长的时期已经结束，承诺向污染“开战”，并将投资增长步伐降至十年低点，以实现更加可持续的经济扩张。

欧洲央行周四料不会下调利率，反而会选择放宽贷款条件，以对抗通胀不断走低的风险。(完)

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(编译 洪曦/王兴亚；审校 孙茉莉/侯向明)
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