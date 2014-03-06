欧洲金融：尽管银行业分歧未消，希腊仍希望国际金主通过最新救助评估

路透雅典3月5日 - 希腊的一名财政部高官周三表示，尽管有关该国银行业需要多少新资本的分歧尚未得到解决，希腊仍希望国际贷款人能够通过最新一轮救助的评估。

这名官员称，希腊不再指望到下周能与贷款人达成全面协议。

一名央行官员表示，希腊将于本周稍晚公布第二轮银行业压力测试结果，然没有获得三方金主的正式批准，这进一步暗示援助磋商存在摩擦。

希腊银行业在压力测试后还需要多少资金存在争议，且旨在提升竞争力的变革措施在实施上也有延误，这些都是拖延进一步救援获得批准的主要绊脚石。

一名了解谈判的消息人士对路透表示，希腊央行认为，大型银行在压力测试后需要58-62亿欧元(80-85亿美元)额外资本，但三方金主则认为需要80-85亿欧元。

另一名官员称，若未与国际贷款方达成全面协议，希腊将在下周一举行的欧元区财长会议上争取得到一份政策支持的声明，以表明在很多方面已取得进展，尽管有些问题仍未解决。