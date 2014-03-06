中国财政：只要货币政策守住，中国实现预期增长目标问题不大--财长

路透北京3月6日 - 中国财政部长楼继伟周四表示，中国确定今年经济增长目标的核心都考虑到就业，有健康的就业，只要货币政策守得住，物价也不会上去，中国实现GDP的增长目标7.5%左右问题不大。

他在两会召开的新闻发布会上表示，今年继续在实行营业税改增值税，在推进通信业增值税改革的同时，还研究将生活服务业、不动产业、金融服务业纳入增值税的范围，服务业将有更大的发展。

“我们今年的目标仍旧是三个一起考虑，而且都用了“左右”的提法。比如说今年的经济增长不是7.5%，是7.3%、7.2%，算不算7.5%左右呢？也可以算。”楼继伟称。

他指出，去年就业贡献最大的，一个是小微企业，一个是服务业。服务业去年占GDP的46%，第一次超过了制造业，服务业容纳大量的就业。今年继续实行营业税改增值税。

“这样的就业是健康的就业，我们相信只要货币政策守得住，物价也不会上去，因此GDP的增长是在7.5%左边还是右边，左边多少、右边多少，并不是特别重要。”楼继伟称。

他提到，中国总理在阐述去年和今年的经济工作时，是用多个指标来描述的。去年底线是不能够在就业上出问题，去年的目标是900万人的就业，但实际上完成的是1,310万人新增的城镇就业。今年的城镇新增就业目标则为1,000万人以上。另一个上限是使得物价不要超过3.5%，而不仅仅是一个GDP的增长。

中国政府确定今年的经济增长和物价目标均与上年持稳，分别为7.5%左右和3.5%左右。

**财税改革中预算改革和税制改革先**

楼继伟提到，财税改革是中国三中全会改革的重要内容，包括预算改革，税制改革和中国和地方财权事权划分改革，目前主要在前两个方面先起步。中央和地方事权划分是下一步改革的事情，这是一个国家治理的问题，不是一个纯粹的财政问题。

他指出，今年的预算报告和往年有所变化，包括透明以及审查预算的重点从赤字规模向支出预算和政策拓展，把所列数据简化。

另外今年要改革的是税制改革，“营改增”继续进行。同时正在研究资源税，推进环保税的立法和房地产税的立法，正在研究的是消费税范围和税率做适当调整，今年的任务主要是这些。

他提到，消费税调整目前的共识是要能保护环境，对一些奢侈品要征税，同时也仅仅在生产环节征收，也会在销售环节征收，如烟草，油品等。

“三中全会明确规定落实税收法定权，如房地产税法，会加快推进立法并适时推进。”楼继伟称。

被问及中国个人所得税的起征点由现在3,500元人民币是否会提高，楼继伟表示，下一步要做的是把个人所得税由分项改成综合，简单提高起征点的做法不能体现每个家庭的差异，不是解决问题的办法，要把综合和分类相结合。

针对外界关注的今年创纪录的赤字规模是否与军费增加有关，楼继伟明确表示，赤字规模扩大与国防开支增加没有必然关系。

他指出，今年的预算赤字中央增加1,000亿元，地方增加500亿，赤字占GDP比重还维持在去年水平是2.1%，就表示适当扩大支出，财政政策还是积极的。但并没有扩大赤字占GDP的比重。

其中国防支出8,082亿元，增长12.2%。占中央本级支出的35%，这个比例看起来挺大，但是中央本级支出只占全国支出的15%，这个比例太低，就显得国防方面的支出比例大了一点。

“按照三中全会的要求，今后要适当集中一些中央事权和支出责任，今后中央支出占比会逐步扩大，国防支出的占比就不会像现在这样是35%左右了。”楼继伟称。