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亚洲 | 2014年 3月 6日 星期四 10:01 BJT

离岸人民币：中国东航3年期点心债正在市场询价，指导利率为4.875%

路透香港3月6日 - 根据销售文件，中国东方航空 3年期点心债周四正在市场询价，指导利率为4.875%。

该批债券发行人为子公司东航海外，由东航担保。担保人及债券均无评级。最快今日定价。

承销商为：农银香港分行，星展，德银，汇丰以渣打。（完） (记者 李珊珊; 审校 杨淑祯)
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