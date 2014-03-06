全球金融：五家伦敦金定盘价设定银行在美国被控涉嫌操纵价格

路透伦敦3月5日 - 一份提交给美国纽约联邦法院的文件显示，参与设定伦敦市场指标金价的五家银行被指控涉嫌操纵价格。

这份呈交给美国曼哈顿地区法院的文件标注日期为3月3日，纽约居民Kevin Maher在这份文件中称，他买卖黄金、黄金期货和期权产品，他指控参与设定指标金价的银行共谋操纵价格。这些银行是法国兴业银行 、德意志银行 、巴克莱银行<BARC.L加拿大丰业银行(Bank of Nova Scotia) 和汇丰控股(HSBC).

Maher这宗案子为集体诉讼，起诉方为他本人、其他从2004年以来持有或交易黄金和以黄金定盘价结算黄金衍生品的投资者，以及那些持有或交易纽约商品期货交易所(COMEX)黄金期货或期权产品的投资者。

德意志银行在声明中称，这项起诉缺乏法律依据，该行将积极为自己辩护。

法国兴业银行发言人表示：“ 兴业银行似乎与其它伦敦黄金市场定价有限公司(The London Gold Market Fixing Limited)的成员一道被列为被告方。这些起诉是没有事实根据的，兴业银行将对此作出辩护。”

巴克莱和汇丰控股拒绝置评，加拿大丰业银行未能立即联系到。

这桩诉讼主张获得损害赔偿，具体数额未说明。

银行之间每天两次通过电话会议确定黄金定盘价。每次定价开始时，主席向其它成员宣布开盘价，成员银行再将价格转达给客户，并根据收到的买卖单情况，将这一价格上的买卖家数量通知各家的代表。

价格会上下调整，直至买卖双方匹配，在这个水准上的价格就是“定盘价”。定盘价用于帮助确定全球价格。(完)