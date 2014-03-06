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货币新闻 | 2014年 3月 6日 星期四 10:42 BJT

美国经济：美联储关注如何不引发通胀地撤出宽松货币政策--费希尔

路透墨西哥城3月5日 - 美国达拉斯联邦储备银行总裁费希尔周三表示，美联储当前专注于管理从超宽松货币政策中撤出，而不推高通胀率。

费希尔在墨西哥城对投资者和银行家表示，“我们现在关注的真正工具是，如何管理从目前的超宽松货币政策中撤出，以及如何确保...以不引发通胀率的形式退出。”

他并表示，天气因素对制造业具有短期影响，但天气影响制造业的局面不久将会改变。(完) (编译 石冠兰 审校 田建华)
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