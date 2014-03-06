美国经济：美联储关注如何不引发通胀地撤出宽松货币政策--费希尔

美国股市：受疲弱GDP数据拖累小跌，但4月上涨
路透纽约4月28日 - 美国股市周五小幅收跌，此前发布的数据显示，美国第一季经济增速为三年来最慢，给交易商锁定近期利润提供了理由。
路透墨西哥城3月5日 - 美国达拉斯联邦储备银行总裁费希尔周三表示，美联储当前专注于管理从超宽松货币政策中撤出，而不推高通胀率。
费希尔在墨西哥城对投资者和银行家表示，“我们现在关注的真正工具是，如何管理从目前的超宽松货币政策中撤出，以及如何确保...以不引发通胀率的形式退出。”
他并表示，天气因素对制造业具有短期影响，但天气影响制造业的局面不久将会改变。(完) (编译 石冠兰 审校 田建华)
路透纽约4月28日 - 美国股市周五小幅收跌，此前发布的数据显示，美国第一季经济增速为三年来最慢，给交易商锁定近期利润提供了理由。
路透纽约4月28日 - 原油价格周五上涨，因投资者乐观认为石油输出国组织(OPEC)将同意把减产协议延长至今年下半年。该协议旨在结束全球供应过剩的局面。
路透芝加哥4月28日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)7月玉米期货周五收跌2-3/4美分，报每蒲式耳3.66-1/2美元，分析师称，因技术性卖盘，且预报称美国中西部种植地带本周末降雨后天气将转好。