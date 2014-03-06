港报社评：商界关注民调以外还应舍弃政治特权--明报3月5日

在北京两会的港澳政协委员座谈时，政协常委李家杰的发言，点名批评港大民意研究计划总监锺庭耀，并建议设立民意调查基金，以扭转爱国爱港阵营在民意被动的局面。以李家杰的商界背景（恒基地产副主席），他的批评与建议别饶意义，因为商界予人印象，一贯与政治保持距离，李家杰今次就政治议题明确表态，值得鼓励；若李家杰的举措，带动商界人士投身参政，不但关心民调议题，并参与各级议会选举，藉公平竞争体现商界利益，对香港政治生态发展会是一大好事。

锺庭耀主持的港大民意研究计划，李家杰认为经常客观上为反对派提供了民意基础。李认为锺的调查另有议程，超逾学术领域之意。李家杰对锺庭耀的批评并无具体证据，而讨论凭空联想的批评，看不到有任何积极意义。

李家杰虽然批评锺庭耀，但是并未提出进一步打击，只是认为爱国爱港阵营要对症下药，扭转民意上被动的局面。

李家杰的建议即使成事，在短期内能否建立起公信力，极具挑战性；建议的动机和目的有讨论空间，因为个中存在政治考量，这样的调查能否操作和如何操作，从学术角度而言是一大考验。不过，无论如何，李家杰的建议是透过调查争夺话语权，性质上属于「文斗」，这个手段，放在敌我矛盾斗争，戾气充斥氛围中检视，甚为难得。

李家杰能否与锺庭耀主持的调查分庭抗礼，是另一回事。总之，香港多一个声言，是好事。期望李家杰的建议，是开创香港政治新局面的开始，使政治生态朝着良性互动方向发展。