港报社评：中央亮底线，政改勿走死胡同--星岛日报3月5日

《全球汇市》欧元受欧元区通胀数据带动上涨，美元兑日圆跳涨
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
张德江出席港澳政协委员会议，提出三点希望，第一要在一国两制原则的基础上求同存异，增进团结；第二要在法治的基础上推进民主；第三要凝神聚力不断提升港澳的自身竞争力。
在第二点希望中，他指明中央对香港普选问题的三项原则立场，其一是要符合香港实际情况，特别是作为直辖于中央政府的地方行政区的法律地位；其二是要符合《基本法》和全国人大常委会有关决定的规定，不能另搞一套；其三是普选产生的特首必须是爱国爱港人士。
泛民组成的真普选联盟所提出提名特首候选人的三轨方案，在《基本法》规定的提名委员会外另加政党提名和公民提命，若非另搞一套，就是要提名委员会沦为「橡皮图章」，削弱其法定权力，中央一定不接纳。泛民若为此占中，中央基于原则立场必不会让步，张德江更叫政协委员「谴责各种破坏法治、搞乱香港的行为」。
政制谘询期已过了一半，政务司司长林郑月娥，近日公开表明担心普选特首变成镜花水月，显然清楚中央不接受政党提名和公民提名这条底綫，希望政改讨论不要走进「倔头路」。
欧美研究过中共的谈判策略，是在原则上寸步不让，落实起来则很有弹性。中央现在阐明了不容妥协的政改原则，港人应该在灵活落实方面多花心思，包括如何在提名委员会的组成方面扩大民主基础和代表性，以及在委员会提名特首候选人的民主程序上，争取不低于现时的出选门槛。
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路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
* 强于预期的欧元区通胀数据提振欧元 * 黄金势将连跌第二周，周线下跌1.3% * 钯金升至两年高位831.50美元 * 美联储将在5月2-3日召开政策会议 路透纽约/伦敦4月28日 - 金价周五上涨，因强于预期的欧元区通胀 数据提振欧元兑美元上升，全球股市从周三创下的纪录高位回落，因担心 全球贸易。 欧元兑美元升向五个半月高位，因市场认为欧元区经济数据向欧洲央 行最早在6月收紧刺激政策施加压力，从而提振美元计价的黄金价格。 1842 GMT，现货金 涨0.3%至每盎司1,266.9美元，4月势将收高 1.5%。 美国6月期金 收涨0.2%，报每盎司1,268.30美元。 “现在对黄金来说，1,300美元较1,100美元更有看头，”ING分析师H amza Khan说。 “美元进一步下跌，加之围绕朝鲜的行动增增加，可能是为金价上涨 设定基调的情景。” 不过，黄金本周周线跌幅将可能是七周来最大，因对朝鲜半岛的担忧 有所
5月原糖期货收高5.7%，报16.04美分，该合约在收盘时到期，收盘价格较7月合约贴水0.09美分，较周四贴水0.26美分大幅收窄。