港报社评：中央亮底线，政改勿走死胡同--星岛日报3月5日

张德江出席港澳政协委员会议，提出三点希望，第一要在一国两制原则的基础上求同存异，增进团结；第二要在法治的基础上推进民主；第三要凝神聚力不断提升港澳的自身竞争力。

在第二点希望中，他指明中央对香港普选问题的三项原则立场，其一是要符合香港实际情况，特别是作为直辖于中央政府的地方行政区的法律地位；其二是要符合《基本法》和全国人大常委会有关决定的规定，不能另搞一套；其三是普选产生的特首必须是爱国爱港人士。

泛民组成的真普选联盟所提出提名特首候选人的三轨方案，在《基本法》规定的提名委员会外另加政党提名和公民提命，若非另搞一套，就是要提名委员会沦为「橡皮图章」，削弱其法定权力，中央一定不接纳。泛民若为此占中，中央基于原则立场必不会让步，张德江更叫政协委员「谴责各种破坏法治、搞乱香港的行为」。

政制谘询期已过了一半，政务司司长林郑月娥，近日公开表明担心普选特首变成镜花水月，显然清楚中央不接受政党提名和公民提名这条底綫，希望政改讨论不要走进「倔头路」。

欧美研究过中共的谈判策略，是在原则上寸步不让，落实起来则很有弹性。中央现在阐明了不容妥协的政改原则，港人应该在灵活落实方面多花心思，包括如何在提名委员会的组成方面扩大民主基础和代表性，以及在委员会提名特首候选人的民主程序上，争取不低于现时的出选门槛。