港报社评：重建一举三得，迁置多管齐下--文汇报3月5日

《全球汇市》欧元受欧元区通胀数据带动上涨，美元兑日圆跳涨
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
房委会去年底完成22条高楼龄屋邨的重建潜力检讨，结果指屋邨结构状况基本良好，但30年后保养费用将相当高昂。不过，因大部分高楼龄屋邨位于市区，觅地迁置极为困难，屋邨附近有地迁置将可较快重建。事实上，重建高楼龄屋邨既可改善社区环境，又可善用地积比增加资助房屋供应，亦能重建后拨地兴建居屋，补贴房委会的开支，一举三得。
当局一直致力增加公营房屋供应，但要通过拓地造地，需要花费不少时间。香港现时有大量高楼龄屋邨，由于在早年兴建，大多属于楼层较少的建筑，并未有善用地积比。通过重建可以在原址上兴建楼层较高的楼宇，更好地善用地积比兴建更多的单位，满足市民的上楼需求。同时，施政报告提出未来十年将供应共28万个公营房屋单位，估计房委会的建筑工程开支将超过原来估算的每年200亿元，对房委会造成沉重的财政压力。将部分重建的地皮拨予房委会兴建居屋之用，既可满足市场需要，也可补贴房委会的建屋开支。
现时公屋重建的最大难点在于迁置问题，旧屋邨的居民不少属于年长人士，多希望能够在原区安置。因此，当局一方面应积极寻找重建屋邨附近的可发展土地或改建楼宇，逐批逐批的迁置居民进行重建；另一方面可利用市区内的旧或甚至是已荒废的工厂大厦，改建成符合安全居住要求的临时单位，让居民可以尽早迁居，加快重建的进度。
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* 强于预期的欧元区通胀数据提振欧元 * 黄金势将连跌第二周，周线下跌1.3% * 钯金升至两年高位831.50美元 * 美联储将在5月2-3日召开政策会议 路透纽约/伦敦4月28日 - 金价周五上涨，因强于预期的欧元区通胀 数据提振欧元兑美元上升，全球股市从周三创下的纪录高位回落，因担心 全球贸易。 欧元兑美元升向五个半月高位，因市场认为欧元区经济数据向欧洲央 行最早在6月收紧刺激政策施加压力，从而提振美元计价的黄金价格。 1842 GMT，现货金 涨0.3%至每盎司1,266.9美元，4月势将收高 1.5%。 美国6月期金 收涨0.2%，报每盎司1,268.30美元。 “现在对黄金来说，1,300美元较1,100美元更有看头，”ING分析师H amza Khan说。 “美元进一步下跌，加之围绕朝鲜的行动增增加，可能是为金价上涨 设定基调的情景。” 不过，黄金本周周线跌幅将可能是七周来最大，因对朝鲜半岛的担忧 有所
5月原糖期货收高5.7%，报16.04美分，该合约在收盘时到期，收盘价格较7月合约贴水0.09美分，较周四贴水0.26美分大幅收窄。