港报社评：重建一举三得，迁置多管齐下--文汇报3月5日

房委会去年底完成22条高楼龄屋邨的重建潜力检讨，结果指屋邨结构状况基本良好，但30年后保养费用将相当高昂。不过，因大部分高楼龄屋邨位于市区，觅地迁置极为困难，屋邨附近有地迁置将可较快重建。事实上，重建高楼龄屋邨既可改善社区环境，又可善用地积比增加资助房屋供应，亦能重建后拨地兴建居屋，补贴房委会的开支，一举三得。

当局一直致力增加公营房屋供应，但要通过拓地造地，需要花费不少时间。香港现时有大量高楼龄屋邨，由于在早年兴建，大多属于楼层较少的建筑，并未有善用地积比。通过重建可以在原址上兴建楼层较高的楼宇，更好地善用地积比兴建更多的单位，满足市民的上楼需求。同时，施政报告提出未来十年将供应共28万个公营房屋单位，估计房委会的建筑工程开支将超过原来估算的每年200亿元，对房委会造成沉重的财政压力。将部分重建的地皮拨予房委会兴建居屋之用，既可满足市场需要，也可补贴房委会的建屋开支。

现时公屋重建的最大难点在于迁置问题，旧屋邨的居民不少属于年长人士，多希望能够在原区安置。因此，当局一方面应积极寻找重建屋邨附近的可发展土地或改建楼宇，逐批逐批的迁置居民进行重建；另一方面可利用市区内的旧或甚至是已荒废的工厂大厦，改建成符合安全居住要求的临时单位，让居民可以尽早迁居，加快重建的进度。