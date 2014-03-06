中国基金：回购利率走低令场内货基受宠，华宝添益一个月规模增百亿

《全球汇市》欧元受欧元区通胀数据带动上涨，美元兑日圆跳涨
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
路透上海3月6日 - 春节过后，中国短期回购利率大幅下降，不少资金转向收益率较高且流动性较好的场内货币基金。借此东风，华宝基金管理公司旗下华宝兴业现金添益交易型货币基金 在不到一个月的时间内，规模增逾百亿元人民币，其作为场内最大交易型货基地位更加稳固。
截止周三，华宝添益基金规模已达到235亿元。而2月10日该基金才突破100亿元达到104亿元，2013年底仅为55.35亿元。
自2月7日春节后首个交易日开始，因市场流动性逐步宽裕且新股发行暂停，回购利率下跌较快。上证所七天期回购利率 由4.8%左右滑落至3%以下，隔夜回购利率 在不考虑跨周末因素后亦跌破2%水平，这让相当多以短期回购管理闲置证券帐户资金的投资者不得不考虑另寻出路，而年化收益在5%以上的场内货基成为一个选择。
据华宝添益周三公布数据，其七日年化收益率为5.009%；七天期国债质押式回购利率周三收报2.505%。
基金业内人士指出，一般而言，证券保证金去投资货基，不仅追求收益，还要求申赎便利，以便随时把握股市交易机会。而华宝添益已是今年以来沪深市场日均交易量最大的品种，而且是唯一不设当日申赎上限的货币基金，其流动性相当好，近期受到市场追捧也在情理之中。
华宝添益除了常见的申购赎回通道外，还设计了场内买入卖出T+0交易机制，这种双通道交易体制的货币基金目前仅有两只。
华宝添益亦是融资融券业务和短期套利资金喜欢的交易品种。业内人士介绍，华宝添益在融资融券交易中的抵押率一般达九成，往往会被作为两融业务的抵押标的，而且大多券商将场内货基的交易手续费设为零，华宝添益亦成为短线套利资金日内高频交易喜欢的品种。（完） (发稿 林琦; 审校 张喜良)
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
* 强于预期的欧元区通胀数据提振欧元 * 黄金势将连跌第二周，周线下跌1.3% * 钯金升至两年高位831.50美元 * 美联储将在5月2-3日召开政策会议 路透纽约/伦敦4月28日 - 金价周五上涨，因强于预期的欧元区通胀 数据提振欧元兑美元上升，全球股市从周三创下的纪录高位回落，因担心 全球贸易。 欧元兑美元升向五个半月高位，因市场认为欧元区经济数据向欧洲央 行最早在6月收紧刺激政策施加压力，从而提振美元计价的黄金价格。 1842 GMT，现货金 涨0.3%至每盎司1,266.9美元，4月势将收高 1.5%。 美国6月期金 收涨0.2%，报每盎司1,268.30美元。 “现在对黄金来说，1,300美元较1,100美元更有看头，”ING分析师H amza Khan说。 “美元进一步下跌，加之围绕朝鲜的行动增增加，可能是为金价上涨 设定基调的情景。” 不过，黄金本周周线跌幅将可能是七周来最大，因对朝鲜半岛的担忧 有所
5月原糖期货收高5.7%，报16.04美分，该合约在收盘时到期，收盘价格较7月合约贴水0.09美分，较周四贴水0.26美分大幅收窄。