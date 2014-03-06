中国基金：回购利率走低令场内货基受宠，华宝添益一个月规模增百亿

路透上海3月6日 - 春节过后，中国短期回购利率大幅下降，不少资金转向收益率较高且流动性较好的场内货币基金。借此东风，华宝基金管理公司旗下华宝兴业现金添益交易型货币基金 在不到一个月的时间内，规模增逾百亿元人民币，其作为场内最大交易型货基地位更加稳固。

截止周三，华宝添益基金规模已达到235亿元。而2月10日该基金才突破100亿元达到104亿元，2013年底仅为55.35亿元。

自2月7日春节后首个交易日开始，因市场流动性逐步宽裕且新股发行暂停，回购利率下跌较快。上证所七天期回购利率 由4.8%左右滑落至3%以下，隔夜回购利率 在不考虑跨周末因素后亦跌破2%水平，这让相当多以短期回购管理闲置证券帐户资金的投资者不得不考虑另寻出路，而年化收益在5%以上的场内货基成为一个选择。

据华宝添益周三公布数据，其七日年化收益率为5.009%；七天期国债质押式回购利率周三收报2.505%。

基金业内人士指出，一般而言，证券保证金去投资货基，不仅追求收益，还要求申赎便利，以便随时把握股市交易机会。而华宝添益已是今年以来沪深市场日均交易量最大的品种，而且是唯一不设当日申赎上限的货币基金，其流动性相当好，近期受到市场追捧也在情理之中。

华宝添益除了常见的申购赎回通道外，还设计了场内买入卖出T+0交易机制，这种双通道交易体制的货币基金目前仅有两只。