路透调查：南非兰特今年料将更加下滑，政府经常帐赤字令其承压

《全球汇市》欧元受欧元区通胀数据带动上涨，美元兑日圆跳涨
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
路透3月5日 - 路透调查显示，南非兰特今年将更加下滑，受到新兴市场资本外流以及美元占据优势的影响。
自从美国联邦储备理事会去年底明确表态将逐步缩减每月构债规模之后，投资人和投机客即抛出新兴市场资产。
随着美联储有意在年底时结束刺激计划的迹象更加明确，新兴市场更是受创，不过过去几周卖压渐缓。
南非兰特兑美元 去年贬值约五分之一，因南非经常帐情况不佳，且国内劳资纠纷频传。
分析师预计兰特兑美元未来12个月约为11.02，下跌约3%。
“兰特的关键疑虑在于经常帐赤字，因为即使兰特已经大贬，但是经常帐赤字仍然没有好转的迹象，”Barclays Africa分析师Mike Keenan说。
南非经常帐赤字在第三季走阔到五年高位，增加经济易受外部冲击的风险，上周公布的1月贸易数据显示情况更是恶化。(完)
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
* 强于预期的欧元区通胀数据提振欧元 * 黄金势将连跌第二周，周线下跌1.3% * 钯金升至两年高位831.50美元 * 美联储将在5月2-3日召开政策会议 路透纽约/伦敦4月28日 - 金价周五上涨，因强于预期的欧元区通胀 数据提振欧元兑美元上升，全球股市从周三创下的纪录高位回落，因担心 全球贸易。 欧元兑美元升向五个半月高位，因市场认为欧元区经济数据向欧洲央 行最早在6月收紧刺激政策施加压力，从而提振美元计价的黄金价格。 1842 GMT，现货金 涨0.3%至每盎司1,266.9美元，4月势将收高 1.5%。 美国6月期金 收涨0.2%，报每盎司1,268.30美元。 “现在对黄金来说，1,300美元较1,100美元更有看头，”ING分析师H amza Khan说。 “美元进一步下跌，加之围绕朝鲜的行动增增加，可能是为金价上涨 设定基调的情景。” 不过，黄金本周周线跌幅将可能是七周来最大，因对朝鲜半岛的担忧 有所
5月原糖期货收高5.7%，报16.04美分，该合约在收盘时到期，收盘价格较7月合约贴水0.09美分，较周四贴水0.26美分大幅收窄。