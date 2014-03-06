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亚洲 | 2014年 3月 6日 星期四 11:02 BJT

路透调查：南非兰特今年料将更加下滑，政府经常帐赤字令其承压

路透3月5日 - 路透调查显示，南非兰特今年将更加下滑，受到新兴市场资本外流以及美元占据优势的影响。

自从美国联邦储备理事会去年底明确表态将逐步缩减每月构债规模之后，投资人和投机客即抛出新兴市场资产。

随着美联储有意在年底时结束刺激计划的迹象更加明确，新兴市场更是受创，不过过去几周卖压渐缓。

南非兰特兑美元 去年贬值约五分之一，因南非经常帐情况不佳，且国内劳资纠纷频传。

分析师预计兰特兑美元未来12个月约为11.02，下跌约3%。

“兰特的关键疑虑在于经常帐赤字，因为即使兰特已经大贬，但是经常帐赤字仍然没有好转的迹象，”Barclays Africa分析师Mike Keenan说。

南非经常帐赤字在第三季走阔到五年高位，增加经济易受外部冲击的风险，上周公布的1月贸易数据显示情况更是恶化。(完)
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