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亚洲 | 2014年 3月 6日 星期四 17:44 BJT

《中国企业债发行日程表》--3月6日

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以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司:

发债主体    拟发规模  期限   簿记建档日      年利率    主体评级   发行时间    主承销商
         (亿元人民币) (年)   (或招标日)
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*淮安开发控股  13      7    3/7簿记建档     上限7.70%     AA      3/10-3/14    宏源证券
            (第3-7年末每年偿还20%本金/中国投融资担保提供担保)
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汕头投资建设    18    10    3/3簿记建档       7.99%       AA      3/4-3/7      海通证券
总公司  (第3-6年每年末偿还10%本金，第7-10年每年末偿还15%本金)
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淮安新城        10     7    3/3簿记建档       7.45%       AA      3/4-3/7    华泰联合证券
投资开发公司 (第3-7年末每年偿还20%本金)
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甘肃省公路航空 25      6   2/25簿记建档       7.00%       AA+     2/27-3/7     华龙证券
旅游投资集团 (第4年末附加发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权)           德邦证券
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大庆城投     至多23    7    3/4簿记建档       7.10%       AA+     3/5-3/7 摩根士丹利华鑫证券
             (第3-7年末每年偿还20%本金)                                        海通证券
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攀枝花国资      6      7    3/4簿记建档       7.60%       AA      3/5-3/7    中信建投证券
             (第3-7年末每年偿还20%本金)
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黄冈市城建投     4     7    3/3簿记建档       7.45%       AA      3/4-3/10      长江证券
           (第3-7年末每年偿还20%本金/采用土地使用权抵押担保)
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大理经济开发     4     7    3/3簿记建档       7.90%       AA      3/4-3/10      国信证券
投资集团     (第3-7年末每年偿还20%本金)
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重庆豪江        3      7    3/5簿记建档       *8.05%     AA      3/6-3/10      国信证券
建设开发         (第3-7年末每年偿还20%本金)
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宁波海曙       12      7    3/5簿记建档       *7.75%     AA      3/6-3/10      海通证券
广聚资产经营  (第3-7年末每年偿还20%本金)
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青岛莱西       10      7    3/5簿记建档       *7.50%      AA      3/6-3/10   国泰君安证券
资产运营     (第3-7年末每年偿还20%本金/以土地使用权抵押担保)
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兴安盟城市    13        7   3/5簿记建档       *8.20%      AA-     3/6-3/10     国盛证券
发展投资经营     (第3-7年末每年偿还20%本金/采用土地使用权抵押担保)
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陕西煤业      20      10    3/5簿记建档      *6.65%       AAA     3/6-3/10     国开证券
化工集团    (第7年末附发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权)              中德证券
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云南铁路投资  14       5    3/5簿记建档      *7.30%       AA+     3/6-3/10     瑞银证券
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扬州经济       10      7    3/4簿记建档       7.40%       AA      3/5-3/11     宏源证券
技术开发区总公司(第5、6、7年分别偿还30%、30%、40%本金)
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嘉兴经济技术    9      7    3/4簿记建档       7.89%       AA      3/5-3/11     财通证券
开发区投资发展集团(第3-7年末每年偿还20%本金) 
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泰州新滨江     10      7    3/4簿记建档       7.60%       AA      3/5-3/11     民族证券
开发公司     (第3-7年末每年偿还20%本金/泰州华信药业投资提供担保)
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新疆富蕴        8      6    3/4簿记建档       8.67%       AA-     3/5-3/11     信达证券
国资投资经营  (第3-6年末每年偿还25%本金)
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廊坊开发区    10        7   3/7簿记建档     上限8.50%     AA      3/10-3/14    华融证券
建设发展有限公司 (第3-7年末每年偿还20%本金)
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遂宁川中经济   10      7    *推迟发行      上限8.30%      AA-         --       银河证券
技术开发总公司   (第3-7年末每年偿还20%本金/以土地使用权抵押担保)
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以下为申请发行集合债并已获发债额度的公司:

发债主体        拟发规模    期限       年利率       债项评级    发行时间     主承销商
              (亿元人民币)  (年)
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无
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以下为申请发行小微企业扶持债券并已获发债额度的公司:

发债主体     拟发规模    期限       年利率       主体评级    发行时间     主承销商
           (亿元人民币)  (年)
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暂无
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注: *表示新增。(完) 

 (整理 李宏薇; 审校 吴芳/张喜良)
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