《中国企业债发行日程表》--3月6日

《全球汇市》欧元受欧元区通胀数据带动上涨，美元兑日圆跳涨
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选 ) 以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 主体评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) (年) (或招标日) ========================================================================================= *淮安开发控股 13 7 3/7簿记建档 上限7.70% AA 3/10-3/14 宏源证券 (第3-7年末每年偿还20%本金/中国投融资担保提供担保) ========================================================================================= 汕头投资建设 18 10 3/3簿记建档 7.99% AA 3/4-3/7 海通证券 总公司 (第3-6年每年末偿还10%本金，第7-10年每年末偿还15%本金) ========================================================================================= 淮安新城 10 7 3/3簿记建档 7.45% AA 3/4-3/7 华泰联合证券 投资开发公司 (第3-7年末每年偿还20%本金) ========================================================================================= 甘肃省公路航空 25 6 2/25簿记建档 7.00% AA+ 2/27-3/7 华龙证券 旅游投资集团 (第4年末附加发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权) 德邦证券 ========================================================================================= 大庆城投 至多23 7 3/4簿记建档 7.10% AA+ 3/5-3/7 摩根士丹利华鑫证券 (第3-7年末每年偿还20%本金) 海通证券 ========================================================================================= 攀枝花国资 6 7 3/4簿记建档 7.60% AA 3/5-3/7 中信建投证券 (第3-7年末每年偿还20%本金) ========================================================================================= 黄冈市城建投 4 7 3/3簿记建档 7.45% AA 3/4-3/10 长江证券 (第3-7年末每年偿还20%本金/采用土地使用权抵押担保) ========================================================================================= 大理经济开发 4 7 3/3簿记建档 7.90% AA 3/4-3/10 国信证券 投资集团 (第3-7年末每年偿还20%本金) ========================================================================================= 重庆豪江 3 7 3/5簿记建档 *8.05% AA 3/6-3/10 国信证券 建设开发 (第3-7年末每年偿还20%本金) ========================================================================================= 宁波海曙 12 7 3/5簿记建档 *7.75% AA 3/6-3/10 海通证券 广聚资产经营 (第3-7年末每年偿还20%本金) ========================================================================================= 青岛莱西 10 7 3/5簿记建档 *7.50% AA 3/6-3/10 国泰君安证券 资产运营 (第3-7年末每年偿还20%本金/以土地使用权抵押担保) ========================================================================================= 兴安盟城市 13 7 3/5簿记建档 *8.20% AA- 3/6-3/10 国盛证券 发展投资经营 (第3-7年末每年偿还20%本金/采用土地使用权抵押担保) ========================================================================================= 陕西煤业 20 10 3/5簿记建档 *6.65% AAA 3/6-3/10 国开证券 化工集团 (第7年末附发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权) 中德证券 ========================================================================================= 云南铁路投资 14 5 3/5簿记建档 *7.30% AA+ 3/6-3/10 瑞银证券 ========================================================================================= 扬州经济 10 7 3/4簿记建档 7.40% AA 3/5-3/11 宏源证券 技术开发区总公司(第5、6、7年分别偿还30%、30%、40%本金) ========================================================================================= 嘉兴经济技术 9 7 3/4簿记建档 7.89% AA 3/5-3/11 财通证券 开发区投资发展集团(第3-7年末每年偿还20%本金) ========================================================================================= 泰州新滨江 10 7 3/4簿记建档 7.60% AA 3/5-3/11 民族证券 开发公司 (第3-7年末每年偿还20%本金/泰州华信药业投资提供担保) ========================================================================================= 新疆富蕴 8 6 3/4簿记建档 8.67% AA- 3/5-3/11 信达证券 国资投资经营 (第3-6年末每年偿还25%本金) ========================================================================================= 廊坊开发区 10 7 3/7簿记建档 上限8.50% AA 3/10-3/14 华融证券 建设发展有限公司 (第3-7年末每年偿还20%本金) ========================================================================================= 遂宁川中经济 10 7 *推迟发行 上限8.30% AA- -- 银河证券 技术开发总公司 (第3-7年末每年偿还20%本金/以土地使用权抵押担保) ========================================================================================= 以下为申请发行集合债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 年利率 债项评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) (年) ====================================================================================== 无 ====================================================================================== 以下为申请发行小微企业扶持债券并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 年利率 主体评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) (年) =================================================================================== 暂无 =================================================================================== 注: *表示新增。(完) (整理 李宏薇; 审校 吴芳/张喜良)
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
* 强于预期的欧元区通胀数据提振欧元 * 黄金势将连跌第二周，周线下跌1.3% * 钯金升至两年高位831.50美元 * 美联储将在5月2-3日召开政策会议 路透纽约/伦敦4月28日 - 金价周五上涨，因强于预期的欧元区通胀 数据提振欧元兑美元上升，全球股市从周三创下的纪录高位回落，因担心 全球贸易。 欧元兑美元升向五个半月高位，因市场认为欧元区经济数据向欧洲央 行最早在6月收紧刺激政策施加压力，从而提振美元计价的黄金价格。 1842 GMT，现货金 涨0.3%至每盎司1,266.9美元，4月势将收高 1.5%。 美国6月期金 收涨0.2%，报每盎司1,268.30美元。 “现在对黄金来说，1,300美元较1,100美元更有看头，”ING分析师H amza Khan说。 “美元进一步下跌，加之围绕朝鲜的行动增增加，可能是为金价上涨 设定基调的情景。” 不过，黄金本周周线跌幅将可能是七周来最大，因对朝鲜半岛的担忧 有所
5月原糖期货收高5.7%，报16.04美分，该合约在收盘时到期，收盘价格较7月合约贴水0.09美分，较周四贴水0.26美分大幅收窄。