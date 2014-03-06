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亚洲 | 2014年 3月 6日 星期四 10:11 BJT

日本股市：在淡静交投中小涨，静候美国就业数据

路透东京3月6日 - 日股周四早盘持稳，上日曾涨至一周高点。因投资者正拭目以待美国定于周五公布的就业数据，市况低迷。

在就业报告公布前，民间就业服务机构ADP Employer Services周三发布的报告显示，2月美国民间就业人数增幅不及分析师预期。另外，美国供应管理协会(ISM)数据显示，2月服务业活动增长放缓，不过这些疲弱数据多已被市场忽略，并将其归因于恶劣天气的影响。

日股日经指数 早盘中段涨0.1%报14,908.03。周三上涨1.2%，至14,897.63点，为2月27日来最高收位。

市场人士仍密切关注乌克兰局势进展，一些投资者继续买进近期备受打压的个股。

出口类股表现平稳，索尼 涨2.8%，丰田汽车 升1.2%。

东证股价指数 涨0.3%，报1,216.91。(完)
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