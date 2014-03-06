全球金融：BIS总经理呼吁各国央行推进货币政策正常化

路透法兰克福3月5日 - 国际清算银行(BIS)总经理卡鲁阿纳周三称，越来越有理由认为货币政策应该回归常态，他并鼓励各国央行不要因通胀下降压力而却步。

卡鲁阿纳在讲话中表示，各国央行应该“坚持推进正常化”，不要受“这种调整带来的波动”所影响。

“它们不应该过分担忧偶尔的通胀放缓压力--这通常是供应面出现结构性变化的结果，”卡鲁阿纳称。

他指的是全球化的后果，以及负债过重和公司资产负债表的不完全修复造成的需求阻力。

美国联邦储备理事会(美联储/FED)缩减购债，货币政策正常化进程已经“在某种程度上”启动。卡鲁阿纳称美联储的这一举措应该继续。

“经济复苏的进展说明，这种正常化越来越合乎情理，”他称。