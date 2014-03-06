全球金融：BIS总经理呼吁各国央行推进货币政策正常化

国际油市：原油价格上涨，因对OPEC减产前景更乐观
路透纽约4月28日 - 原油价格周五上涨，因投资者乐观认为石油输出国组织(OPEC)将同意把减产协议延长至今年下半年。该协议旨在结束全球供应过剩的局面。
路透法兰克福3月5日 - 国际清算银行(BIS)总经理卡鲁阿纳周三称，越来越有理由认为货币政策应该回归常态，他并鼓励各国央行不要因通胀下降压力而却步。
卡鲁阿纳在讲话中表示，各国央行应该“坚持推进正常化”，不要受“这种调整带来的波动”所影响。
“它们不应该过分担忧偶尔的通胀放缓压力--这通常是供应面出现结构性变化的结果，”卡鲁阿纳称。
他指的是全球化的后果，以及负债过重和公司资产负债表的不完全修复造成的需求阻力。
美国联邦储备理事会(美联储/FED)缩减购债，货币政策正常化进程已经“在某种程度上”启动。卡鲁阿纳称美联储的这一举措应该继续。
“经济复苏的进展说明，这种正常化越来越合乎情理，”他称。
卡鲁阿纳表示全球金融状况仍然宽松，并指出投资者仍在撤离安全的长期资产，投入风险资产。他指出，“在宏观经济环境仍不确定的情况下，我们想知道市场目前是否在消化所有的相关风险。”(完) (编译 朱晓军；审校 王翔琼/张涛)
路透纽约4月28日 - 原油价格周五上涨，因投资者乐观认为石油输出国组织(OPEC)将同意把减产协议延长至今年下半年。该协议旨在结束全球供应过剩的局面。
路透芝加哥4月28日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)7月玉米期货周五收跌2-3/4美分，报每蒲式耳3.66-1/2美元，分析师称，因技术性卖盘，且预报称美国中西部种植地带本周末降雨后天气将转好。
路透芝加哥4月28日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，因技术性买盘，和担心周末美国大平原地区的寒冷天气可能会威胁冬麦作物。