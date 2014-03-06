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亚洲 | 2014年 3月 6日 星期四 10:13 BJT

台湾股市：盘中持续攀升，触及逾两年最高

路透台北3月6日 - 台湾股市周四盘中持续攀升，表现大致与区域股指相同。大盘一度涨0.55%至两年多来最高水准。

0143 GMT加权股价指数 上涨47.97点，至8680.90点，继昨日收高0.9%之后持续上攻。

玻璃陶瓷类股 上涨1.06%，汽车类股 上涨1.46%。

电子类股 上涨0.65%，金融保险类股 小涨0.33%。(完)
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