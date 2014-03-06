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亚洲 | 2014年 3月 6日 星期四 10:21 BJT

台湾汇市：台币盘初实质交易趋升，美疲弱数据提振亚币

路透台北3月6日 - 台币兑美元 周四早盘实质交易趋升。上日美国发布弱于预期的民间就业和服务业增长数据，市场解读周五公布的非农数据恐怕也将逊于预期，带动韩元 等主要亚币走高，台币亦跟进同向波动。

汇银人士指出，尽管美联储(FED)将美国经济数据不佳归究于恶劣气候，但近月来持续低迷的数据让苦无方向的台币寻得理由，盘中见部分外资汇入持续助益台币，但进口商的美元买盘也抵消了部分升值力道。

“大家开始对非农有一些联想，觉得数据可能会不好。”一位本地银行交易人士表示。

交易员认为，韩元及人民币 呈现不弱的涨势，台股 早盘再创波段新高，都多少助益台币往强方靠拢，但短线不至于马上突破2月来的30.250阻力区。

早盘台币兑美元的实质成交区间主要在30.265-30.277，上日台币实质交易区间主要在30.280-30.293。

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场方面，一个月期美元/台币折价幅度较上日尾盘扩大，稍稍指出台币偏强的预期；一个月远汇报价 早盘在30.238/30.250左右，上日纽约盘收在30.255。

交易员观察市场最新动态：

* 美就业数据疲弱，但美股高涨带动风险胃纳

* 台股盘中创31个月高位，且外资连六个月净汇入

* 韩元盘间涨幅已有0.45%，人民币盘间亦大涨逾170基点

* 早盘续见外资汇入推升台币，但进口商买汇也不少

交易员预测今日集中交易区间：

* 30.260-30.300

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