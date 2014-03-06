台湾债市：主要公债殖利率盘初微跌，央行总裁谈话巩固不升息预期

《全球汇市》欧元受欧元区通胀数据带动上涨，美元兑日圆跳涨
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
路透台北3月6日 - 台湾主要公债殖利率周四盘初小幅走低。交易员表示，盘面无特殊影响走势的因素，殖利率下滑应该是短线弹高后的修正，但交易商追价力道薄弱。
对于央行总裁彭淮南今早针对美国QE(量化宽松)退场的讲话，交易员认为，这更强固了台湾要等到美国升息后才会跟进调高利率的预期。惟一般认为，今年美国升息机率不高。
“他(总裁)都说QE退场的心理影响大于实质了。”一位银行交易员说。
另一证券商交易员则提及，目前债市处于等待期，美国是等经济数据出炉、台湾则在等第二季发债计划以及月底的理监事会议召开，因此殖利率不会有明显走向。
台湾央行总裁周四在立法院表示，美国QE退场影响缓慢，心理因素大于实质，等到联邦利率提高才看得出来。他并表示，因肉类价格上涨，央行对全年CPI年增率将较主计总处预估的1.07%稍高。
预估指标公债主要交投区间：
* 五年公债103/4：1.10-1.12%
* 10年公债103/6：1.60-1.61%
本地时间10:14时最新报价：
* 五年公债103/4 殖利率跌0.61基点至1.1104%
* 10年公债103/6 殖利率跌0.31基点报1.6050%。
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--台湾央行：因肉类价格上涨，对全年CPI较主计总处预估稍高--总裁 (完) (记者 董永年; 审校 张喜良)
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
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5月原糖期货收高5.7%，报16.04美分，该合约在收盘时到期，收盘价格较7月合约贴水0.09美分，较周四贴水0.26美分大幅收窄。