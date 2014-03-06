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亚洲 | 2014年 3月 6日 星期四 10:23 BJT

台湾债市：主要公债殖利率盘初微跌，央行总裁谈话巩固不升息预期

路透台北3月6日 - 台湾主要公债殖利率周四盘初小幅走低。交易员表示，盘面无特殊影响走势的因素，殖利率下滑应该是短线弹高后的修正，但交易商追价力道薄弱。

对于央行总裁彭淮南今早针对美国QE(量化宽松)退场的讲话，交易员认为，这更强固了台湾要等到美国升息后才会跟进调高利率的预期。惟一般认为，今年美国升息机率不高。

“他(总裁)都说QE退场的心理影响大于实质了。”一位银行交易员说。

另一证券商交易员则提及，目前债市处于等待期，美国是等经济数据出炉、台湾则在等第二季发债计划以及月底的理监事会议召开，因此殖利率不会有明显走向。

台湾央行总裁周四在立法院表示，美国QE退场影响缓慢，心理因素大于实质，等到联邦利率提高才看得出来。他并表示，因肉类价格上涨，央行对全年CPI年增率将较主计总处预估的1.07%稍高。

预估指标公债主要交投区间：

* 五年公债103/4：1.10-1.12%

* 10年公债103/6：1.60-1.61%

本地时间10:14时最新报价：

* 五年公债103/4 殖利率跌0.61基点至1.1104%

* 10年公债103/6 殖利率跌0.31基点报1.6050%。

以下为最新相关报导链接：

--《美债周四展望》公债价格持平，美联储将经济数据疲弱归因于恶劣天气

--《综述》美联储确认恶劣天气因素拖累2014年初经济表现

--台湾央行：因肉类价格上涨，对全年CPI较主计总处预估稍高--总裁 (完) (记者 董永年; 审校 张喜良)
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