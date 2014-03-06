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亚洲 | 2014年 3月 6日 星期四 10:22 BJT

澳新汇市：澳元兑美元跳升，受零售销售及贸易数据激励

路透悉尼/惠灵顿3月6日 - 澳元兑美元周四跳升0.005美元，此前公布乐观零售销售及贸易数据，支撑了利率稳定的前景。

澳元兑美元 位于0.9000上方的停止单遭触发且空头遭轧平之后，澳元从盘初的0.8983美元跳升至0.9030。

阻力位约在0.9040，之后是关键技术阻力，即2月高点0.9081。
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